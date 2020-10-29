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Футбольный клуб Арарат-Армения на тренировке в грузинской столице

"Карабах" – "Вильярреал": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (958)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201029/249839153/Karabakh--Vilyarreal-prognoz-na-match-Ligi-Evropy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" – "Вильярреал"

Из-за сложной ситуации между Азербайджаном и Арменией "Карабах" не может провести свой домашний матч Лиги Европы УЕФА против испанского "Вильярреала" в Баку. Игра состоится в Стамбуле.

Вне зависимости от того, где игра состоится, "Вильярреал" в любом случае будет фаворитом противостояния. Но почти нейтральное поле еще больше увеличивает шансы "желтой субмарины". Поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1,67 (против 5,1 у азербайджанского клуба).

В первой игре Лиги Европы "Карабах" на выезде уступил израильскому "Маккаби" с минимальным счетом 0:1, хотя практически по всем показателям превзошел своего соперника – от владения мячом, до ударов по воротам.

Футбольный клуб Карабах
FB / Qarabağ FK
Футбольный клуб "Карабах"

Что касается "Вильярреала", то подопечные Унаи Эмери устроили настоящее шоу в домашнем матче против турецкого "Сивасспора". В игре было забито восемь голов, а хозяева победили со счетом 5:3.

Стоит отметить, что "Вильярреал" не проигрывает в пяти встречах подряд. Помимо победы над "Сивасспором", "желтая подлодка" обыграла в национальном чемпионате "Валенсию" (2:1) и "Алавес" (3:1), а также сыграла вничью 0:0 с "Атлетико" и "Кадисом".

Игрок ФК Вильярреал Пабло Форнальс, игрок ФК Спартак Георгий Джикия и игрок ФК Вильярреал Сантьяго Касерес
© photo: Sputnik / Aleksey Filipov
Игрок ФК "Вильярреал" Пабло Форнальс, игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия и игрок ФК "Вильярреал" Сантьяго Касерес

Несмотря на положительные для себя результаты, "Вильярреал" достаточно часто ошибается в обороне. Скорее всего, испанцы пополнят свою копилку тремя набранными очками, но вряд ли сумеют сыграть на "ноль". В матче с "Маккаби" "Карабах" наиграл, как минимум, на один забитый гол – подвела реализация. Думаю, на сей раз "скакунам" удастся поразить ворота соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1,9.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (958)
Теги:
футбол, спорт, Лига Европы УЕФА, прогноз на футбольный матч


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