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Игроки ФК Тоттенхэм

"Лудогорец" – "Тоттенхэм": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (967)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201105/249927736/Ludogorets--Tottenkhem-prognoz-na-match-Ligi-Evropy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Лудогорец" и "Тоттенхэм"

После двух туров в Лиге Европы УЕФА неожиданным лидером в группе "J" стал бельгийский "Антверпен", выигравший оба своих матча. Многие специалисты предполагали, что лондонский "Тоттенхэм" на одном дыхании выиграет группу, но пока "шпоры" сумели победить только в одной встрече. В предстоящей игре против болгарского "Лудогорца" подопечные Моуринью имеют неплохой шанс улучшить статистику.

"Лудогорец" пока выглядит слабейшим звеном в квартете. "Болгарские орлы" отлично смотрелись в матчах против "Антверпена" (1:2) и ЛАСКа (3:4), но футболистам немного не хватило мастерства, чтобы вырвать хотя бы ничью с более именитыми соперниками. При этом нельзя не отметить, что "Лудогорец" никогда не сдается, как бы ни складывался матч.

Футбол. Лига Европы УЕФА. Торпедо Кутаиси и Лудогорец Болгария
photo: PFC Ludogorets 1945 / FB
Футбол. Лига Европы УЕФА. "Торпедо" Кутаиси и "Лудогорец" Болгария

Что касается "Тоттенхэма", то складывается впечатление, что "шпоры" выступают в Лиге Европы с некоторой ленцой и основной задачей Моуринью в нынешнем сезоне будет борьба за чемпионство в АПЛ. В национальном чемпионате, кстати, лондонцы идут на третьем месте и отстают от "Ливерпуля" всего на два очка.

В ЛЕ "Тоттенхэм" стартовал с уверенной домашней победы над ЛАСКом (3:0), но затем безвольно уступил в гостях "Антверпену" (0:1).

Футбол. Лига чемпионов. Матч Тоттенхэм - ЦСКА
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Футбол. Лига чемпионов. Матч "Тоттенхэм" - ЦСКА

"Лудогорец" очень неплохо играет дома. В пяти матчах чемпионата Болгарии "орлы" четыре раза обыграли соперников и лишь раз встреча завершилась вничью. Понятно, что "Левски", "Царско село" – это не чета "Тоттенхэму", но хозяевам терять уже нечего. Они сыграют в свое удовольствие и если не получится зацепиться за очки, то на один гол болгары наиграют.

Ставка: "Лудогорец" забьет за 1,65.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (967)
Теги:
спорт, футбол, Лига Европы УЕФА, ФК "Тоттенхэм", прогноз на футбольный матч


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