"Химки" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Рубин"

Матч между "Химками" и казанским "Рубином" откроет программу заключительного игрового дня XIV тура чемпионата России по футболу. Основная задача "Химок" в нынешнем сезоне – закрепиться в РПЛ, а "Рубина" – попасть в еврокубки. Четвертое место находится всего в двух очках – практически на расстоянии вытянутой руки.

"Химки" после прихода на тренерский мостик Игоря Черевченко заметно прибавили. Под руководством 46-летнего специалиста "красно-черные" очень неплохо смотрятся даже в проигранных матчах ("Локомотиву" (1:2), "Спартаку" (2:3) и "Зениту" (0:2). Но согласитесь, все эти клубы из верхней части турнирной таблицы и относятся к топовым командам чемпионата России.

При этом "Химки" смогли обыграть "Динамо" (1:0) и "Ростов" (2:0). Тенденция в сторону улучшения результатов налицо. Более того, в четырех из пяти матчей под руководством Черевченко, "Химки" забивали.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Химки"

Что касается "Рубина", то в предстоящей игре клуб из Казани является ярко выраженным фаворитом. Победа подопечных Леонида Слуцкого оценивается коэффициентом 2,26, против хозяйских 3,2. В пользу казанского клуба говорят и результаты – в пяти последних матчах РПЛ три победы, одна ничья и одно поражение.

Общей картины от игры "Рубина" не портит даже поражение в Кубке России. Посередине недели казанцы уступили "СКА-Хабаровск" 0:1, но в том матче играл далеко не основной состав.

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid Футбол. РПЛ. Матч "Рубин" — "Спартак"

Думаю, что предстоящий матч для "Рубина", пусть и в статусе фаворита, может получиться очень непростым. "Химки" не станут тушеваться и смело сыграют первым номером, а у гостей есть определенные проблемы в обороне. Лишь в двух из 13 матчей РПЛ "Рубин" сумел сохранить свои ворота на замке. Не рискну прогнозировать результат противостояния, но, как мне кажется, хозяева на свой гол наиграют.

Ставка: "Химки" забьют за 1,41.