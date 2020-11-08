"Динамо" Москва – "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" пока лучше всех из российских клубов выступает в Лиге чемпионов УЕФА. В группе с "Баварией", мадридским "Атлетико" и "Зальцбургом" "железнодорожники" набрали два очка. Но на два фронта сил столичному клубу явно не хватает. В РПЛ команда Николича проиграла уже два матча подряд.

В XII туре "Локо" сенсационно на своем поле уступил "Ротору" (1:2). Кстати, для волгоградского клуба эта победа стала первой в текущем чемпионате. "Железнодорожники" могли реабилитироваться в минувшие выходные, но "Сочи" был против и выиграл 2:1. Возмутился даже Николич, заявивший, что "Локо" без уважения относится к играм РПЛ после максимальной самоотдачи в ЛЧ. Как итог – "Локомотив" находится лишь на седьмом месте в таблице чемпионата.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" – "Бавария"

"Динамо" же с приходом на пост главного тренера Сандро Шварца преобразился. После проигрыша в столичном дерби ЦСКА 1:3, "бело-голубые" одержали две победы подряд (такого в нынешнем розыгрыше РПЛ у "Динамо" еще не было). Сначала столичный клуб обыграл "Сочи" (3:1), а потом "Тамбов" (2:0). Эти результаты позволили "Динамо" закрепиться в зоне еврокубков.

Правда есть одно "но". "Динамовцы" не могут обыграть "Локомотив" на своем поле уже в шести матчах подряд. Последний успех хозяев датирован 2013 годом.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Разминка перед матчем тбилисского Локомотива и московского Динамо

Как мне кажется, сейчас у "Динамо" отличный шанс прервать неприятную для себя традицию. Предстоящий матч для "Локомотива" будет уже седьмым (!) за 23 дня. Согласитесь – это колоссальная нагрузка на организм. Фактор усталости, как физической, так и эмоциональной, наверняка скажется на игре "Локомотива". Предположу, что "динамовцы" как минимум не проиграют или одержат победу с минимальным преимуществом.

Ставка: победа "Динамо" в один мяч или ничья за 1,85.