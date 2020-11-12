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Футбол. ЧМ-2018. Матч Сербия - Швейцария

Сербия – Шотландия: прогноз на финал Лиги наций УЕФА

© photo: Sputnik / Elena Rusko
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (973)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201112/250006629/Serbiya--Shotlandiya-prognoz-na-final-Ligi-natsiy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч финала Лиги наций УЕФА между сборными Сербии и Шотландии

В матче между сборными Сербии и Шотландии определится еще один участник чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года. В отборочной кампании ЕВРО-2020 обе команды выступили не очень удачно, но благодаря Лиге наций УЕФА оба коллектива получили дополнительный шанс на участие в континентальном первенстве.

В составе сборной Сербии выступают футболисты, которых вполне можно отнести к звездам средней европейской величины: Тадич, Митрович, Йович – перечислять можно достаточно долго. Все они выступают за очень приличные клубы – "Наполи", "Севилья", "Аякс" и "Реал". Но главная проблема нынешней сборной Сербии – наличие звезд и отсутствие командной игры. Главный тренер "белых орлов" Любиша Тумбакович еще не нашел идеального сочетания игроков на поле.

Об этом свидетельствуют и последние результаты Сербии. В текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА команда еще не одержала ни одной победы – две ничьи при двух поражениях. Но полуфинал против Норвегии сербы провели выше всяких похвал и победили после дополнительного времени 2:1.

Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной Сербии
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной Сербии

У Шотландии же дела обстоят диаметрально противоположно. В составе "тартановой армии" нет ярко выраженных звезд, но есть мощный командный дух и игра. В официальных матчах шотландцы не проигрывают уже восемь (!) встреч подряд. Для сборной уровня Шотландии – это впечатляющий показатель. При этом семь из вышеупомянутых матчей подопечные Стива Кларка выиграли. Также стоит отметить, что в трех последних играх британцы не пропустили ни одного гола.

Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Россия - Шотландия
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Россия - Шотландия

В предстоящей игре букмекеры отдают явное предпочтение сборной Сербии, предлагая на их победу коэффициент 1,66 (против 6,0 у шотландцев). Лично мне кажется, что вилка слишком уж большая, особенно учитывая последние результаты сборных. Как мне кажется, мощной шотландской обороне вполне под силу справиться с разрозненными действиями атакующей линии сербов и как минимум не проиграть финал в основное время.

Ставка: Шотландия не проиграет за 2,3.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (973)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Лига Наций УЕФА, Шотландия, Сербия


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