19:16 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Опасная ситуация у ворот гостей. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Кто сыграет на чемпионате Европы по футболу в 2021 году – полный список сборных

© Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
20910
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0d/250025297.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201113/250026349/Kto-sygraet-na-chempionate-Evropy-po-futbolu-v-2021-godu--polnyy-spisok-sbornykh.html

Жеребьевка турнира состоялась еще год назад, однако остальные команды, для которых были предусмотрены соответствующие квоты, определись по итогам Лиги наций прошедшей ночью

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Стали известны все основные участники чемпионата Европы по футболу, который был перенесен с 2020 на 2021 год.

Македонцы радуются победе. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Сборная Грузии уступила Северной Македонии в финале Лиги наций УЕФА

Всего на чемпионате сыграют 24 сборные.

В решающих матчах плей-офф команд, которые получили возможность побороться за путевку в предыдущем розыгрыше Лиги наций, сборная Грузии уступила Северной Македонии (0:1). Венгры дома победили исландцев (2:1), с таким же счетом словаки в дополнительное время обыграли североирландцев, а шотландцы в серии пенальти оказались удачливее сербов (основное и допвремя закончилось со счетом 1:1).

Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят так:

  • Группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
  • Группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
  • Группа С - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;
  • Группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
  • Группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;
  • Группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в российском Санкт-Петербурге.

Теги:
спорт, Лига Наций УЕФА, футбол, Чемпионат Европы


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину.
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться