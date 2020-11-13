Кто сыграет на чемпионате Европы по футболу в 2021 году – полный список сборных

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Стали известны все основные участники чемпионата Европы по футболу, который был перенесен с 2020 на 2021 год.
Всего на чемпионате сыграют 24 сборные.
В решающих матчах плей-офф команд, которые получили возможность побороться за путевку в предыдущем розыгрыше Лиги наций, сборная Грузии уступила Северной Македонии (0:1). Венгры дома победили исландцев (2:1), с таким же счетом словаки в дополнительное время обыграли североирландцев, а шотландцы в серии пенальти оказались удачливее сербов (основное и допвремя закончилось со счетом 1:1).
Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят так:
- Группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
- Группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
- Группа С - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;
- Группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
- Группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;
- Группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в российском Санкт-Петербурге.