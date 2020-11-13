Кто сыграет на чемпионате Европы по футболу в 2021 году – полный список сборных

Жеребьевка турнира состоялась еще год назад, однако остальные команды, для которых были предусмотрены соответствующие квоты, определись по итогам Лиги наций прошедшей ночью

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Стали известны все основные участники чемпионата Европы по футболу, который был перенесен с 2020 на 2021 год.

Всего на чемпионате сыграют 24 сборные.

В решающих матчах плей-офф команд, которые получили возможность побороться за путевку в предыдущем розыгрыше Лиги наций, сборная Грузии уступила Северной Македонии (0:1). Венгры дома победили исландцев (2:1), с таким же счетом словаки в дополнительное время обыграли североирландцев, а шотландцы в серии пенальти оказались удачливее сербов (основное и допвремя закончилось со счетом 1:1).

Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят так:

Группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

- Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; Группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

- Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; Группа С - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;

- Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; Группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

- Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; Группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;

- Испания, Швеция, Польша, Словакия; Группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в российском Санкт-Петербурге.