Северная Македония – Эстония: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Несколько дней назад сборная Северной Македонии обыграла Грузию в финале Лиги наций УЕФА (прошлый розыгрыш) и впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы. После такого исторического достижения македонской команде предстоит переключиться и провести довольно рядовой матч в текущем розыгрыше турнира против Эстонии.

Хотя, рядовой он только на первый взгляд. В случае победы северо-македонцы сделают еще один шаг в направлении первого места в группе, а значит и к повышению в классе. При таком раскладе в заключительном туре "красным орлам" будет достаточно не проиграть на выезде Армении, тем более, что выезд будет чисто формальным, так как игра пройдет на нейтральном поле. Но может не понадобиться и этого, если Грузия на своем поле обыграет армянскую сборную.

© Sputnik / STRINGER Македонцы радуются забитому голу. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

Что касается Эстонии, то прибалтийская сборная пока самое слабое звено в группе два. В четырех проведенных матчах подопечные Карела Воолайда набрали всего два очка, сыграв вничью с Арменией (1:1) и Северной Македонией (3:3). Особенно обидной для эстонцев получилась потеря очков в игре с македонцами, в которой до 76 минуты они вели в счете 3:1. Но точные удары Пандева и Зайкова отняли у хозяев первую победу на турнире.

photo: Georgian Football Federation / FB Матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Эстонии и Грузии

Вполне логично, что в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Северной Македонии. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,63 (против 5,8 у Эстонии). Провести первый матч после такого триумфа у себя дома, думаю, это очень круто. Если на стадион в Скопье пустят хоть немного болельщиков, то македонские футболисты вместе с ними отпразднуют свой успех и сделают все возможное, чтобы снова победить. Учитывая, что в матче против Грузии было потрачено много сил и фактор усталости будет сказываться, разгрома не будет и хозяева выиграют матч с преимуществом в один или два мяча.

Ставка: Северная Македония победит в один или два мяча за 2,03.