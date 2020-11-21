"Ротор" – "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Очень любопытное противостояние в рамках XV тура чемпионата России по футболу состоится в Волгограде, где местный "Ротор" примет "Урал" из Екатеринбурга. Оба клуба находятся в нижней части таблицы, но достаточно далеко друг от друга – хозяева находятся на предпоследнем месте, а гости в трех очках от зоны стыковых матчей.

"Ротор" – это единственная команда нынешнего розыгрыша РПЛ, которая дома не смогла набрать ни одного очка, потерпев семь (!) поражений подряд. Тут уже впору делать ставки на то, смогут ли подопечные Александра Хацкевича набрать хотя бы один домашний балл в первом круге чемпионата.

При этом стоит отметить, что в двух последних играх на выезде "Ротор" не проиграл. Сначала была сенсационная победа над "Локомотивом" (2:1), после чего последовала ничья с тульским "Арсеналом" (1:1).

photo: courtesy of FC "Spartak" Футбол. РПЛ. Матч "Ротор" - "Спартак"

Что касается "Урала", то конец октября и начало ноября для "шмелей" сложились очень удачно. В трех играх подряд подопечные Юрия Матвеева не знают поражений – две ничьи и победа над "Уфой" (2:1). Эти результаты позволили команде выбраться из зоны стыковых матчей и закрепиться в трех очках от нее.

Правда, на выезде "Урал" играет далеко не лучшим образом. Победа над "Уфой", которая, кстати, слабейшая на данный момент команда РПЛ – это единственный гостевой успех "шмелей" в текущем сезоне.

Владимир Федоренко Игроки "Урала" Георгий Чантурия, Роман Емельянов и Юрий Бавин (слева направо)

В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают "Уралу". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,65 (против 2,95 у хозяев). Я не рискну утверждать, что "Ротор" сумеет, наконец, взять первые очки дома, хотя уже пора, но забивать волгоградский клуб просто обязан. В двух домашних матчах кряду "Ротор" не радовал своих болельщиков голами. При этом вряд ли стоит рассчитывать на то, что хозяева сумеют забить больше двух мячей.

Ставка: "Ротор" забьет один или два гола за 1,66.