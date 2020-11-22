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Футбол. РПЛ. Матч Рубин — Спартак

"Рубин" – "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (983)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201122/250128426/Rubin--Rostov-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Рубин" и "Ростов"

Завершать программу второго игрового дня XV тура чемпионата России будет противостояние в Казани между местным "Рубином" и "Ростовом". Хозяева располагаются на 10 месте, а гости – на шестом, но между ними всего два очка.

Одержав две победы подряд над "Зенитом" (2:1) и "Арсеналом" (3:1), в последнем туре перед паузой на игры национальных сборных "Рубин" откровенно "поплыл". Подопечные Леонида Слуцкого уступили на выезде "Химкам" (0:2). Гости владели заметным территориальным перевесом, но воплотить его в забитые голы так и не смогли. Впереди "Рубин" смотрелся очень блекло.

Думаю, в предстоящей игре против "Ростова" у Слуцкого прибавится головной боли. Дело в том, что большинство лидеров казанского клуба не выйдут на поле. Деспотович и Уремович получили повреждения, а Кварацхелия, Старфельдт и Хван Ин Бом – подхватили коронавирус и будут находиться в карантине. Очень не повезло "Рубину".

Футбол. РПЛ. Матч Химки – Рубин
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Рубин"

Единственным утешением для хозяев может служить тот факт, что "Ростов" пока очень нестабилен – проигрывают "Сочи" и "Химкам", но обыгрывают "Спартак" и "Ахмат". Правда, в последнем туре "желто-синие" тоже смотрелись не лучшим образом, уступив на выезде ЦСКА 0:2. При чем по делу.

У Карпина тоже есть определенные проблемы с составом. Пока под вопросом участие в матче Норманна, Байрамяна и Козлова. Да и Мамаев пропустил игру с "армейцами".

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Ростов
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Ростов"

И все же, как мне кажется, состояние дел "Ростова" выглядит чуть лучше. У "Рубина" большая часть игры строится через Кварацхелия, а если не идет у грузина, то подключается Хван Ин Бом. Обоих на поле не будет. Думаю, "Ростов" воспользуется сложившейся ситуацией и будет давить на соперника. Вполне возможно, что в данном случае именно гости сыграют первым номером. Поэтому предположу, что "Ростов" подаст как минимум четыре угловых и увезет очки из Казани.

Ставка: а) "Ростов" подаст минимум четыре угловых за 1,57 и б) "Ростов" не проиграет за 1,58.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (983)
Теги:
прогноз на футбольный матч, спорт, Чемпионат России по футболу, клуб "Ростов", клуб "Рубин"


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