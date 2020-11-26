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Футбол. Лига Европы. Матч Зенит - Реал Сосьедад

"АЗ" - "Реал Сосьедад": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (990)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги Европы УЕФА между клубами "АЗ" и "Реал Сосьедад"

После трех туров Лиги Европы УЕФА одна из самых запутанных ситуаций сложилась в группе "F", где сразу три клуба набрали по шесть очков и имеют равные шансы на продолжение борьбы: "Наполи", "АЗ" и "Реал Сосьедад". "Риека" им не конкурент – хорватский клуб разместился на последнем месте и уже вряд ли на что-то может претендовать.

Три недели назад в очном противостоянии между "Сосьедадом" и "АЗ" испанцы оказались сильнее, победив дома с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол на счету Порту. Это поражение для "АЗ" стало первым в текущем сезоне как в ЛЕ, так и в чемпионате Нидерландов.

Футбол. Лига Европы. Матч Зенит - АЗ
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "АЗ"

Вообще, "Реал Сосьедад" сейчас находится просто в феноменальной форме. Если посмотреть на турнирную таблицу чемпионата Испании, то она может вам показаться миражом, так как ее возглавляет именно "Реал Сосьедад" (никаких "Реалов" и "Барселон"), опережая ближайшего преследователя на три очка. При этом баски выиграли в "Примере" шесть (!) матчей подряд, пропустив в этих встречах всего два гола.

Нет ничего удивительного, что в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение именно "Сосьедаду", несмотря на гостевой статус. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,94 (против 3,9 у "АЗ"). Однако, я воздержусь от ставок на исход встречи, потому что "АЗ" тоже показывает очень неплохой и достойный футбол.

Футбол. Лига Европы. Матч Зенит - Реал Сосьедад
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад"

Я предположу, что испанцы сыграют ярко выраженным вторым номером и будут уповать на контрвыпады. Обороняться баски умеют, как, впрочем, и быстро бегать вперед. Мне кажется, что один или два похода к воротам "АЗ" могут для "Сосьедада" оказаться удачными. Поэтому свой выбор я остановлю именно на гостевых голах.

Ставка: "Реал Сосьедад" забьет один или два гола за 1,64.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (990)
Теги:
прогноз на футбольный матч, спорт, футбол, Лига Европы УЕФА


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