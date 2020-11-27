Торнике Шенгелия помог ЦСКА обыграть мадридский "Реал"

В общей сложности грузинский форвард провел на паркете 27 с половиной минут и оказался вторым по результативности в составе победителей

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Московский ЦСКА на своем паркете обыграл мадридский "Реал" 74:73 в рамках XI тура баскетбольной Евролиги.

Весомый вклад в победу "армейцев" внес капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, набравший 15 очков в матче. Это второй показатель результативности в составе победителей. На первом месте американец Майкл Джеймс, на счету которого 28 набранных баллов. Также Шенгелия отметился 7 подборами. В общей сложности грузинский форвард провел на паркете 27 с половиной минут.

Отдельно отметил игру Шенгелия и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. По словам греческого специалиста, Токо был очень важен из-за своей игры под кольцом.

Для ЦСКА победа над "Реалом" стала шестой подряд в Евролиге. В турнирной таблице московский клуб занимает второе место, уступая только "Барселоне".

Что касается Шенгелия, то после завершения встречи форвард отправился в расположение сборной Грузии в Финляндию, где команда проведет два отборочных матча Евробаскета-2022: 28 ноября грузинские баскетболисты сыграют с Финляндией, а через два дня со Швейцарией.