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Игрок Реала Уолтер Тавареш (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 11-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021

Торнике Шенгелия помог ЦСКА обыграть мадридский "Реал"

© photo: Sputnik / Tatyana Makeeva
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (120)
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В общей сложности грузинский форвард провел на паркете 27 с половиной минут и оказался вторым по результативности в составе победителей

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Московский ЦСКА на своем паркете обыграл мадридский "Реал" 74:73 в рамках XI тура баскетбольной Евролиги.

Весомый вклад в победу "армейцев" внес капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, набравший 15 очков в матче. Это второй показатель результативности в составе победителей. На первом месте американец Майкл Джеймс, на счету которого 28 набранных баллов. Также Шенгелия отметился 7 подборами. В общей сложности грузинский форвард провел на паркете 27 с половиной минут.

Отдельно отметил игру Шенгелия и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. По словам греческого специалиста, Токо был очень важен из-за своей игры под кольцом.

Для ЦСКА победа над "Реалом" стала шестой подряд в Евролиге. В турнирной таблице московский клуб занимает второе место, уступая только "Барселоне".

Что касается Шенгелия, то после завершения встречи форвард отправился в расположение сборной Грузии в Финляндию, где команда проведет два отборочных матча Евробаскета-2022: 28 ноября грузинские баскетболисты сыграют с Финляндией, а через два дня со Швейцарией.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (120)
Теги:
Торнике Шенгелия, ЦСКА, баскетбол


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