"Урал" – "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Сочи"

Программа второго игрового дня XVI тура чемпионата России откроется в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет "Сочи". Команды находятся на 11 и шестом местах соответственно, а разделяет их восемь очков.

Последние четыре тура для "Урала" складываются самым благоприятным образом – "шмели" не потерпели ни одного поражения, трижды сыграв вничью и обыграв на выезде "Уфу" (2:1). Набранные шесть очков позволили подопечным Юрия Матвеева покинуть зону стыковых матчей, что для нынешнего "Урала" очень неплохой показатель.

В предстоящей игре тренерский штаб "шмелей" может выпустить на поле сильнейший состав. Под вопросом лишь участие Егорова и Странберга, у которых небольшие повреждения.

Владимир Федоренко Игроки "Урала" Георгий Чантурия, Роман Емельянов и Юрий Бавин (слева направо)

Что касается "Сочи", то "барсы" в пяти последних матчах одержали только одну победу, обыграв у себя дома "Локомотив" (2:1). Она произошла между двумя поражениями от "Зенита" и "Динамо" с одинаковым счетом 1:3 и двумя мировыми – с "Уфой" и ЦСКА. Обе встречи завершились 1:1.

Стоит отметить, что в матчах с участием "Сочи" регулярно проходит ставка "обе забьют" – в восьми последних матчах РПЛ.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Игрок ФК "Сочи" Фёдор Кудряшов

В предстоящей игре букмекеры больше верят в "Сочи", предлагая на победу гостей коэффициент 2,48. Шансы "Урала" на успех оцениваются в 3,1. Но лично я, воздержался бы от ставок на исход. Мне кажется, это игра на три результата, ни один из которых не станет неожиданностью. Учитывая атакующий потенциал "барсов", а также их регулярные оплошности в обороне, предложу не уходить в сторону от наметившийся тенденции и вновь заиграть вариант с забитыми голами в обе стороны.

Ставка: обе команды забьют за 2,03.