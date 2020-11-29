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Игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон (слева) и игрок Рубина Хвича Кварацхелия

"Рубин" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (993)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201129/250192254/Rubin---TsSKA-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" и ЦСКА

Один из центральных матчей XVI тура российской премьер-лиги состоится в Казани между местным "Рубином" и московским ЦСКА. В первом круге подопечные Леонида Слуцкого преподнесли "армейцам" неприятный сюрприз, обыграв их в Москве 2:1. Думаю, столичные гости будут полны решимости поквитаться за то поражение.

"Рубин" сейчас пребывает в черной полосе. В ноябре казанский клуб проиграл все три своих матча – в РПЛ "Химкам" и "Ростову" с одинаковым счетом 0:2, а на Кубке России "СКА-Хабаровску" 0:1. В таких результатах нет ничего удивительного – "Рубин" лишился практически всей линии атаки: Деспотович и Уремович получили небольшие повреждения, а у Кварацхелия, Старфельдта и Хван Ин Бома диагностировали коронавирус. Понятно, что с такими потерями сложно рассчитывать на положительный результат и забитые голы.

Правда, в матче против ЦСКА, Кварацхелия, Деспотович и Уремович могут появиться на поле. Их состояние находится под вопросом.

Футбол. РПЛ. Матч Краснодар - Рубин
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Футбол. РПЛ. Матч "Краснодар" - "Рубин"

Казалось бы, все говорит в пользу ЦСКА – мотивация за поражение в первом круге; лидерство в РПЛ в первой половине чемпионата и кадровые проблемы в составе соперника. Но есть одно "но". "Армейцы" продолжают выступать в Лиге Европы УЕФА и все еще сохраняют шансы на выход из группы. Эти шансы значительно повысились бы, обыграй "красно-синие" в домашнем матче "Фейеноорд". Но встреча завершилась вничью 0:0.

Если ЦСКА все же хочет выйти в стадию плей-офф турнира, то в ближайший четверг подопечным Виктора Гончаренко кровь из носу необходимо, и снова в Москве, обыгрывать австрийский "Вольфсбергер". Задача выполнимая, но требующая определенных усилий.

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Спартак
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Спартак"

Мне кажется, что пока у "армейцев" есть реальный шанс побороться за плей-офф, они все свое внимание сосредоточат на Лиге Европы. Чемпионат России никуда не убежит, и там у ЦСКА все в порядке. Поэтому я рискну предположить, что Гончаренко побережет своих лидеров и не будет сильно ими рисковать. Даже если в Казани случится поражение – это не катастрофа для "красно-синих". Гораздо больший шквал критики обрушится на клуб, если они не выйдут в плей-офф ЛЕ.

Ставка: "Рубин" не проиграет за 1,76.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (993)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч


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