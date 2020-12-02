"Фейеноорд" - "Динамо" Загреб: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

После четырех туров Лиги Европы УЕФА ситуация в группе "К", где выступает московский ЦСКА, остается крайне запутанной. На выход в плей-офф турнира претендуют все четыре клуба. Даже "армейцы", замыкающие квартет с тремя набранными баллами.

В матче между "Фейеноордом" и "Динамо" российские болельщики будут болеть за хорватов. Если победит загребский клуб, то он обеспечит себе выход из группы и в заключительной встрече, как раз против ЦСКА, может играть с меньшей мотивацией. Правда, для этого самим "армейцам" необходимо дома обыграть австрийский "Вольфсбергер".

Первая встреча между клубами в Загребе завершилась вничью 0:0, хотя получилась достаточно интересной. В ней были и незабитый пенальти, и удаление, и много ударов в створ ворот. Но за 90 минут нули на табло так и не изменились.

© photo: AFP 2020 / PIETER STAM DE JONGE Игроки футбольного клуба "Фейеноорд"

Кстати, стоит отметить, что "Динамо" – единственный клуб в Лиге Европы нынешнего розыгрыша, который в четырех турах не пропустил ни одного мяча. После игры с "Фейеноордом" "синие" приехали в Москву и там тоже сыграли 0:0. Не пропустили "динамовцы" и в двух спаренных матчах против "Вольфсбергера", победив дома 1:0, а на выезде 3:0.

У "Фейеноорда" огромные кадровые потери. Сразу девять футболистов основы и ближайшего резерва травмированы. Правда, это не помешало нидерландскому клубу удержать ничью в матче с ЦСКА. Строгая игра в обороне и точечные контратаки – вот тактика Дика Адвоката в нынешних условиях. Пока она приносит свои плоды. "Фейеноорд" один из немногих клубов в Европе, который еще ни разу не проиграл ни в одном из турниров.

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya Футбол. Лига Европы. Матч ЦСКА – "Динамо" (Загреб)

Конечно, в домашнем матче хозяева постараются сыграть на победу, чтобы увеличить свои шансы на выход в весеннюю стадию турнира. Но, учитывая их кадровые проблемы, а также надежную защиту "Динамо", думаю, сделать это будет не очень просто. Если "Фейеноорд" и победит, то максимум с разницей в один мяч. Гостей же, по большому счету, устроит и ничья.

Ставка: победа "Фейеноорда" в один мяч или ничья за 1,99.