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Футбол. Лига чемпионов. Матч ПСВ - Ростов

"Гранада" – ПСВ: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

© photo: Sputnik
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (999)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Гранада" и ПСВ

Испанская "Гранада" в свой дебютный сезон в еврокубках находится в одном шаге от выхода в плей-офф. Это будет грандиозное достижение в истории клуба. Для этого "насридам" в двух оставшихся матчах групповой стадии необходимо набрать всего одно очко. Цель, с учетом игры подопечных Диего Пенаса, вполне достижимая.

Первая игра между "Гранадой" и ПСВ, состоявшаяся в конце октября, завершилась выездной победой испанцев 2:1. Этот результат, с одной стороны, многих удивил, а с другой – был закономерным. На тот момент "нарсиды" шли в группе лидеров чемпионата Испании.

Сейчас ситуация немного изменилась. Уже в четырех турах "примеры" подряд "Гранада" не может победить – одна ничья и три поражения. При чем в каждом из проигранных матчей команда Пенаса пропускала не меньше двух мячей. Такие результаты отбросили "Гранаду" в середину турнирной таблицы.

 

Футбольный матч между Гранадой и тбилисским ФК Локомотив
photo: FC Locomotive Tbilisi / FB
Футбольный матч между "Гранадой" и тбилисским ФК "Локомотив"

Что касается ПСВ, то в четырех турах Лиги Европы "красно-белые" дважды победили и дважды уступили. Стоит отметить, что во всех этих матчах голы были в обе стороны и пробивался букмекерский "верх". Исходя из этого можно сделать вывод, что ПСВ и сам играет в атакующий футбол, и сопернику предоставляет подобную возможность.

В чемпионате Нидерландов, где команда Рогера Шмидта занимает третье место, ПСВ в защите играет лучше. В 10 матчах только шесть пропущенных голов. При этом сами эйндховенцы забивают в каждой игре.

Испанская Гранада в свой дебютный сезон в еврокубках находится в одном шаге от выхода в плей-офф. Это будет грандиозное достижение в истории клуба. Для этого насридам в двух оставшихся матчах групповой стадии необходимо набрать всего одно очко. Цель, с учетом игры подопечных Диего Пенаса, вполне достижимая. Первая игра между Гранадой и ПСВ, состоявшаяся в конце октября, завершилась выездной победой испанцев 2:1. Этот результат, с одной стороны, многих удивил, а с другой, был закономерным. На тот момент нарсиды шли в группе лидеров чемпионата Испании. Сейчас ситуация немного изменилась. Уже в четырех турах примеры подряд Гранада не может победить – одна ничья и три поражения. При чем в каждом из проигранных матчей команда Пенаса пропускала не меньше двух мячей. Такие результаты отбросили Гранаду в середину турнирной таблицы. (фото Гранады, если есть) – Что касается ПСВ, то в четырех турах Лиги Европы красно-белые дважды победили и дважды уступили. Стоит отметить, что во всех этих матчах голы были в обе стороны и пробивался букмекерский верх. Исходя из этого можно сделать вывод, что ПСВ и сам играет в атакующий футбол, и сопернику предоставляет подобную возможность. В чемпионате Нидерландов, где команда Рогера Шмидта занимает третье место, ПСВ в защите играет лучше. В 10 матчах только шесть пропущенных голов. При этом сами эйндховенцы забивают в каждой игре. (фото ПСВ) – Как я уже отмечал, Гранаде для выхода в плей-офф нужно набрать всего одно очко. Но это не значит, что хозяева станут играть исключительно от обороны и будут защищать условные 0:0 или 1:1. Нарсиды в закрытый футбол не играют. Тем более надо как-то восстанавливать свое реноме после серии неудач в примере. ПСВ же для улучшения шансов на выход из группы, желательно побеждать в Испании. Мне видится, что обмен голами состоится в очередной раз. Ставка: обе команды забьют за 1,76.
© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev
Футбол. Лига чемпионов. Матч ПСВ - "Ростов"

Как я уже отмечал, "Гранаде" для выхода в плей-офф нужно набрать всего одно очко. Но это не значит, что хозяева станут играть исключительно от обороны и будут защищать условные 0:0 или 1:1. "Нарсиды" в закрытый футбол не играют. Тем более надо как-то восстанавливать свое реноме после серии неудач в "примере". ПСВ же для улучшения шансов на выход из группы, желательно побеждать в Испании. Мне видится, что обмен голами состоится в очередной раз.

Ставка: обе команды забьют за 1,76.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (999)
Теги:
Лига Европы УЕФА, футбол, прогноз на футбольный матч


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