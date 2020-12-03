"Гранада" – ПСВ: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Испанская "Гранада" в свой дебютный сезон в еврокубках находится в одном шаге от выхода в плей-офф. Это будет грандиозное достижение в истории клуба. Для этого "насридам" в двух оставшихся матчах групповой стадии необходимо набрать всего одно очко. Цель, с учетом игры подопечных Диего Пенаса, вполне достижимая.

Первая игра между "Гранадой" и ПСВ, состоявшаяся в конце октября, завершилась выездной победой испанцев 2:1. Этот результат, с одной стороны, многих удивил, а с другой – был закономерным. На тот момент "нарсиды" шли в группе лидеров чемпионата Испании.

Сейчас ситуация немного изменилась. Уже в четырех турах "примеры" подряд "Гранада" не может победить – одна ничья и три поражения. При чем в каждом из проигранных матчей команда Пенаса пропускала не меньше двух мячей. Такие результаты отбросили "Гранаду" в середину турнирной таблицы.

photo: FC Locomotive Tbilisi / FB Футбольный матч между "Гранадой" и тбилисским ФК "Локомотив"

Что касается ПСВ, то в четырех турах Лиги Европы "красно-белые" дважды победили и дважды уступили. Стоит отметить, что во всех этих матчах голы были в обе стороны и пробивался букмекерский "верх". Исходя из этого можно сделать вывод, что ПСВ и сам играет в атакующий футбол, и сопернику предоставляет подобную возможность.

В чемпионате Нидерландов, где команда Рогера Шмидта занимает третье место, ПСВ в защите играет лучше. В 10 матчах только шесть пропущенных голов. При этом сами эйндховенцы забивают в каждой игре.

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev Футбол. Лига чемпионов. Матч ПСВ - "Ростов"

Как я уже отмечал, "Гранаде" для выхода в плей-офф нужно набрать всего одно очко. Но это не значит, что хозяева станут играть исключительно от обороны и будут защищать условные 0:0 или 1:1. "Нарсиды" в закрытый футбол не играют. Тем более надо как-то восстанавливать свое реноме после серии неудач в "примере". ПСВ же для улучшения шансов на выход из группы, желательно побеждать в Испании. Мне видится, что обмен голами состоится в очередной раз.

Ставка: обе команды забьют за 1,76.