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Атакующий полузащитник сборной Грузии Вако Казаишвили

Два футболиста сборной Грузии покинули клуб MLS "Сан-Хосе Эртквейкс"

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (126)
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На данный момент футболисты сборной Грузии являются свободными агентами, где они продолжат свою карьеру, пока не известно

ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Футболисты сборной Грузии, центральный защитник Гурам Кашия и атакующий полузащитник Вако Казаишвили, покинули клуб MLS "Сан-Хосе Эртквейкс". О своем решении оба футболиста сообщили посредством соцсетей.

Матч сборных Грузии и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА - Вако Казаишвили в атаке
photo: Georgian Football Federation
Грузинский футболист помог своему клубу выйти в 1/4 финала чемпионата MLS

"Спасибо "Эртквейкс"! От пребывания в клубе у меня останется много отличных воспоминаний. Хочу поблагодарить всех за то, что хорошо меня приняли. Для меня это было отличное путешествие, за время которого я познакомился со множеством отличных людей. Я желаю вам удачи и буду по вам скучать", – написал Кашия в Instagram.

В аналогичном ключе высказался и Казаишвили.

"Спасибо вам за все! Желаю вам удачи в следующем сезоне и буду по вам скучать", – написал полузащитник.

Казаишвили перешел в "Сан-Хосе Эртквейкс" летом 2017 года из варшавской "Легии", а Кашия присоединился к своему другу через год, покинув нидерландский "Витесс". За калифорнийский клуб Казаишвили провел 99 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 15 результативных передач. Что касается Кашия, то на счету центрального защитника 44 матча в составе "Сан-Хосе" и ни одного забитого мяча.

На данный момент Казаишвили и Кашия являются свободными агентами. Где продолжат свою карьеру футболисты сборной Грузии, пока не известно.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (126)
Теги:
спорт, футбол, MLS, Вако Казаишвили, Гурам Кашия


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