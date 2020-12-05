"Ростов" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу второго игрового дня XVII тура чемпионата России по футболу откроет противостояние "Ростова" и "Уфы". Подопечные Валерия Карпина находятся на четвертом месте в зоне еврокубков, а вот башкирская команда занимает в турнирной таблице предпоследнее место и в нынешнем сезоне, скорее всего, будет бороться за выживание в РПЛ.

"Ростов" по-прежнему остается самой "немиролюбивой" командой премьер-лиги (вместе с ЦСКА). В 16 проведенных матчах "желто-синие" лишь дважды поделили очки с соперниками. Произошло это во встречах с "Краснодаром" (1:1) и "Локомотивом" (0:0). Во всех остальных матчах "Ростов" либо выигрывал, либо проигрывал.

Две последние игры в РПЛ для "Ростова" сложились очень удачно. Сначала на выезде был обыгран "Рубин" (2:0), а затем у себя дома команда Карпина уверенно разобралась с "Динамо" (4:1). Исходя из текущей расстановки сил, скорее всего, победная серия "Ростова" будет продолжена и в отчетном туре.

© photo: Sputnik / Vitali Timkiv Футбол. РПЛ. Матч "Краснодар" - "Ростов"

В прошлые выходные "Уфа" на своем поле обыграла "Тамбов" 4:0 и прервала 13-матчевую (!) серию без побед. За этот период "горожане" четыре раза сыграли вничью и потерпели девять поражений. Нет ничего удивительного в том, что подопечные Рашида Рахимова обитают на дне турнирной таблицы. Но Рахимов специалист опытный – оказывался и в не таких ситуациях. Думаю, он с нетерпением ждет зимней паузы, чтобы основательно взяться за перестройку команды.

© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"

В предстоящей игре букмекеры безоговорочное предпочтение отдают "Ростову", предлагая на победу хозяев коэффициент 1,69 (против 5,7 у "Уфы"). Но, как мне кажется, брать чистую победу "Ростова" немного рискованно – все из-за нестабильности команды. К тому же, главная задача для "Уфы" в этом матче – не проиграть. Гости могут закрыться в глухой обороне и создать проблемы для соперника в созидании. Думаю, при таком стечении обстоятельств "Ростов" может рассчитывать не более чем на один-два гола.

Ставка: "Ростов" забьет один или два гола за 1,62.