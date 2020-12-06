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Футбол. РПЛ. Матч Химки — ЦСКА

ЦСКА – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1003)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами ЦСКА и "Химки"

Посередине минувшей недели ЦСКА уступил дома австрийскому "Вольфсбергеру" в Лиги Европы УЕФА (0:1) и лишился шансов выйти в плей-офф турнира. "Армейцы" владели территориальным преимуществом, чаще били по воротам, подали больше угловых, но забить так и не смогли. Для "красно-синих" еврокампания завершена, и теперь можно переключить все свое внимание на чемпионат России.

Первый круг подопечные Виктора Гончаренко завершили на первом месте, но в прошлом туре уступили "Рубину" (0:1) и лидерство потеряли. Правда, только по дополнительным показателям. Сразу три клуба РПЛ имеют по 32 очка – "Зенит", ЦСКА и "Спартак".

"Армейцы" не могут забить уже в двух матчах подряд. Для того состава, которым располагает Гончаренко, – это неприемлемый результат. Безусловно, у ЦСКА есть определенные кадровые проблемы, да и Влашич в последнее время выглядит уставшим. Но все равно – это не может служить оправданием.

Игроки футбольного клуба ЦСКА
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Игроки футбольного клуба ЦСКА

В начале сезона большинство специалистов посчитало, что новички РПЛ – "Ротор" и "Химки" - будут бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. С этой точки зрения волгоградский клуб оправдал ожидания, а вот "Химки" приятно удивили. На данный момент подопечные Игоря Черевченко располагаются на 12 месте и находятся в четырех пунктах от зоны стыковых матчей.

"Химки" выиграли четыре из пяти последних матчей в премьер-лиге, и это полностью заслуга Черевченко. "Черно-красные" оступились только во встрече с "Зенитом", проиграв 0:2. При этом у "Ростова", "Рубина" и "Краснодара" "Химки" выиграли на ноль.

Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар
© photo: Sputnik / Anton Denisov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

Сейчас сложно сказать, в каком эмоциональном состоянии находятся футболисты и тренерский штаб ЦСКА. Думаю, после провала в Европе в не самом лучшем. Сумеют ли они должным образом переключиться на матчи РПЛ уже через несколько дней после осечки с "волками"? Как мне кажется, у "Химок", учитывая их отличную форму, есть неплохой шанс побороться за очки в Москве. По крайней мере забивать подавленному ЦСКА гости должны.

Ставка: "Химки" забьют за 1,73.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1003)
Теги:
спорт, ЦСКА, Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч


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