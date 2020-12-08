"Аякс" – "Аталанта": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Амстердамский "Аякс" и итальянская "Аталанта" в очном противостоянии решат судьбу второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы "D". Первую строчку в этом квартете за собой застолбил "Ливерпуль". Перед заключительным туром итальянцы находятся в pole-position, так как опережают "Аякс" на один балл.

Первая игра между командами в Бергамо завершилась результативной ничьей 2:2, а в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Аякса" можно поставить с коэффициентом 2,23, а успех "Аталанты" котируется 2,95. И в этом, наверное, есть своя логика.

В прошлом туре ЛЧ подопечные Гасперини лишь за 10 минут до финального свистка спаслись в матче с "Мидтьюланном". Точный удар Ромеро принес "королеве провинциалов" ничью 1:1. Не самым лучшим образом "Аталанта" выглядит и в национальном чемпионате, где не может победить уже в трех матчах подряд – ничьи с "Интером" (1:1) и "Специей" (0:0) и поражение от "Вероны" (0:2).

© photo: AFP 2020 / MIGUEL MEDINA Игроки итальянского футбольного клуба "Аталанта"

"Аякс" в прошлом туре мог, как минимум, сравняться с "Аталантой" по набранным очкам. Но имея серьезное преимущество в выездной встрече против "Ливерпуля", команда Эрика тен Хага не зацепилась даже за ничью, проиграв 0:1. Теперь "аяксидам" нужна только победа с любым счетом.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав в 11 матчах 27 очков. Но впечатляют не набранные баллы. За указанный период "Аякс" наколотил в ворота соперников 43 (!) мяча. В среднем получается чуть меньше четырех голов за игру.

© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров Футбол. Лига чемпионов. Матч "Ростов" - "Аякс"

"Аякс" потерпел поражение в двух последних матчах. О "Ливерпуле" я уже сказал, но и в чемпионате подопечные тен Хага позволили себе расслабиться, уступив дома "Твенте" 1:2. Такая нерезультативная игра совершенно не вяжется с философией нидерландского клуба. Думаю, в матче против "Аталанты" хозяева сыграют в свойственной для себя манере. Тем более у соперника наблюдается определенный спад. Предположу, что гости минимум дважды достанут мяч из сетки собственных ворот.

Ставка: "Аякс" забьет минимум два гола за 1,65.