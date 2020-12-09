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Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Наполи

"Наполи" – "Реал Сосьедад": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1010)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Наполи" и "Реал Сосьедад"

Перед заключительным туром группового этапа Лиги Европы УЕФА в квартете "F" сложилась очень запутанная ситуация. На выход в плей-офф турнира претендуют сразу три клуба – "Наполи" (10 очков), "Реал Сосьедад" (8) и "АЗ" (8).

Неаполитанцы, лидирующие в группе, еще не гарантировали себе выход в весеннюю стадию. Для достижения этой цели в матче против "Сосьедада" подопечных Гаттузо устроит и ничейный исход. Кстати, в первой игре между соперниками итальянцы победили на выезде с минимальным счетом 1:0.

"Наполи" сейчас в неплохой форме. "Маленькие ослы" не проигрывают в четырех играх подряд, в трех из которых они победили. Особенно впечатляющими получились "виктории" в чемпионате Италии над "Ромой" и "Кротоне" с одинаковым счетом 4:0.

Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Наполи
© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
Футбол. Лига Европы. Матч "Динамо" - "Наполи"

Что касается "Сосьедада", то у "басков" диаметрально противоположная ситуация – команда Альгуасиля не может выиграть в четырех последних матчах – в Лиге Европы ничьи с "Риекой" (2:2) и "АЗ" (0:0), а в "примере" с "Алавесом" (0:0) и "Вильярреалом" (1:1). Уж слишком миролюбиво выглядят испанцы в последнее время, но если они хотят продолжить свою еврокубковую кампанию, то придется в Неаполе играть на победу.

Футбол. Лига Европы. Матч Зенит - Реал Сосьедад
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Футбол. Лига Европы. Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад", в принципе, играет очень осторожно и прагматично. Даром что "баски" занимают вторую строчку в чемпионате Испании. Очень неплохо у них обстоят дела и в обороне – всего пять пропущенных мячей в "примере". Это второй показатель после мадридского "Атлетико", у которого два пропущенных гола. Думаю, в предстоящей игре гости постараются сыграть максимально аккуратно в защите и будут пытать поймать "Наполи" на контратаках. По идее, матч не должен получиться результативным. Один-два гола – это максимум, что мы увидим в Наполи.

Ставка: в матче будет забито меньше 2.5 голов за 1,86.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1010)
Теги:
Лига Европы УЕФА, прогноз на футбольный матч


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