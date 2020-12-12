"Тамбов" – "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа третьего игрового дня XVIII тура чемпионата России по футболу откроется противостоянием между "Тамбовом" и казанским "Рубином". "Волки" находятся в глубочайшем финансовом кризисе. Задолженность ФК "Тамбова" перед своими работниками, речь идет не только о футболистах, на данный момент составляет 118 миллионов рублей.

Понятно, что в такой непростой ситуации игроки "Тамбова" в последнюю очередь думают о качественном футболе. Некоторые футболисты бастуют и отказываются выходить на поле, пока перед ними не будут выполнены долговые обязательства. Сейчас клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице и не может победить уже в шести матчах подряд – одна ничья и пять поражений. Последний раз "Тамбов" праздновал успех в середине октября, когда в гостях обыграл слабейший клуб РПЛ – волгоградский "Ротор". С тех пор подопечные Сергея Первушина забили только два гола – в ворота "Динамо" (1:2) и "Спартака" (1:5).

© photo: Sputnik / Yulia Chestnova Футбол. РПЛ. Матч "Тамбов" - "Краснодар"

Что касается "Рубина", то казанский клуб находится посередине турнирной таблицы – до зоны стыковых матчей 10 очков, а до еврокубковой – шесть. В последних четырех турах подопечные Леонида Слуцкого выглядят не лучшим образом – три поражения при одной победе (над ЦСКА 1:0).

Такие слабые результаты можно объяснить тем, что в ноябре у "Рубина" был переполнен лазарет – Кварацхелия, Деспотович, Уремович, Хван Ин-Бом. Сейчас ситуация стабилизируется, лидеры возвращаются на поле и можно предположить, что первую часть РПЛ "Рубин" проведет в ударном темпе.

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия

В предстоящей игре "Рубин" идет ярко выраженным фаворитом. Учитывая ситуацию с ФК "Тамбов" - это вполне логично. Победа гостей оценивается смехотворным коэффициентом 1,17. И все же мне кажется, что "Рубин" не станет громить обескровленного соперника. Слуцкий может использовать предстоящий матч, как тренировку с качественным спарринг-партнером. Лидерам казанцев необходимо почувствовать игру, войти в утраченный ритм. Главное полностью восстановиться от болячек, а будет счет 1:0 или 5:0 – в данном случае нет никакой разницы.

Не стоит забывать и про то, что матч пройдет на искусственном газоне, у которого своя специфика. Предположу, что в этой игре мы с вами увидим два или три гола, не больше.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,21.