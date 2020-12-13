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Футбол. РПЛ. Матч Сочи — Ростов

"Ахмат" – "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1015)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ахмат" – "Ростов"

XVIII тур российской премьер-лиги изобилует интересными матчами, у каждого из которых своя интрига. Одно из таких противостояний состоится в Грозном, где местный "Ахмат" примет гостей из Ростова.

Оба клуба объединяет нестабильность в игре. Начнем с "Ахмата". Выдав отличную серию из трех побед подряд, подопечные Андрея Талалаева "решили взять паузу" и не побеждают в РПЛ уже три матча кряду. И если ничьи с "Зенитом" (2:2) и "Локомотивом" (0:0) – это добытые очки, то в матче с "Сочи" можно было сыграть и чуть лучше. Но "Ахмат" даже не забил и уступил 0:2. Складывается впечатление, что команда банально устала и ждет не дождется зимней паузы, чтобы восстановить силы.

Игрок Ахмата Андрей Семёнов (слева) и игрок Рубина Зурико Давиташвили
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Игрок "Ахмата" Андрей Семёнов (слева) и игрок "Рубина" Зурико Давиташвили

Игра "Ростова" удивляет еще больше. Подопечные Валерия Карпина с легкостью расправляются на выезде с "Рубином" (2:0) и дома с "Динамо" (4:1), но неожиданно для всех уступают дома команде, из зоны стыковых матчей. Так в прошлом туре "Ростов" проиграл "Уфе" 0:1, нанеся за 90 минут всего два (!) удара в створ ворот гостей.

И если бы эта осечка была разовой, но нет. В конце октября "желто-синие" без шансов уступают "Химкам" (0:2) и тут же обыгрывают одного из лидеров чемпионата - "Спартак" (1:0). Очень странный футбол демонстрирует "Ростов".

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА -Ростов
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА -"Ростов"

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победу "Ахмата" можно взять с коэффициентом 2,21 (против 3,55 у "Ростова"). Но я все же буду отталкиваться от гостей. "Ростов" – одна из лучших команда РПЛ нынешнего сезона по играм на выезде. В восьми гостевых матчах ростовчане набрали 16 очков (пять побед, одна ничья и три поражения). Лучше показатели только у "Спартака" – 17 набранных баллов в девяти встречах.

Только один раз в чемпионате "Ростов" не забил в двух матчах подряд (второй и третий тур). К тому же, в первом круге "желто-синие" обыграли "Ахмата" 3:0. Думаю, что "Ростов" сумеет забить и в Грозном, а вот смогут ли хозяева ответить двумя голами – большой вопрос. Мне кажется, команда Карпина вернется домой с набранными очками.

Ставка: "Ростов" не проиграет за 1,71.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1015)
Теги:
прогноз на футбольный матч, спорт, Чемпионат России по футболу


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