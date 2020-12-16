"Ротор" – "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Заключительный тур первого круга чемпионата России по футболу пройдет не в выходные, а посередине недели. Ну действительно – пора готовиться к новогодним праздникам, а не играть в футбол при 8-10 градусном морозе. XIX тур откроет матч между волгоградским "Ротором" и тульским "Арсеналом".

Центрально противостояние отчетного игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где встретятся два лидера РПЛ "Зенит" и "Спартак". Но и встреча клубов, ведущих борьбу за выживание, а именно таковыми являются "Ротор" и "Арсенал", представляет интерес. Тем более, когда между командами всего три очка.

Перед встречей прошлого тура, когда "Ротор" встречался с "Уфой", еще одним представителем низов турнирной таблицы, главный тренер волгоградского клуба Александр Хацкевич сказал – поражение фактически лишит нас шансов на сохранение прописки в премьер-лиге. "Ротор" победил 1:0, но ситуация кардинальным образом не изменилась. Клуб по-прежнему идет на последнем месте, правда, чуть приблизился к зоне стыковых матчей.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Игроки ФК "Ротор" радуются забитому мячу

У "Арсенала" ситуация немногим лучше. "Канониры" не могут победить в семи матчах подряд – две ничьи и пять поражений. При чем в четырех последних матчах подопечные Дмитрия Парфенова даже не смогли забить. "Беззубость" в атаке объясняется отсутствием в составе главной ударной силы – травмированного Евгения Луценко. Правда в матче против "Химок" нападающий отыграл девять минут. Так что есть надежда, что в Волгограде форвард сыграет с первых минут. Все эти результаты привели к тому, что у "Арсенала" заслуженное место в зоне стыков и всего три пункта до "Ротора".

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov Футбол. РПЛ. Матч "Арсенал" - "Зенит"

Совсем недавно, а именно в начале ноября, клубы встречались между собой в Туле и сыграли вничью 1:1. Как мне кажется, в предстоящей встрече команды опять обменяются забитыми голами. За гол "Арсенала" два фактора – а) возвращение в строй основного нападающего и б) "канониры" слишком давно не забивают (любой серии свойственно заканчиваться), а у "Ротора" самая слабая защита в РПЛ. Что касается хозяев, то преимущество "Ротора" в том, что "Арсенал" – единственная команда чемпионата на побеждавшая на выезде. При этом надо отметить, что ничья в сегодняшней игре не устроит ни одну из сторон.

Ставка: обе команды забьют за 2,0.