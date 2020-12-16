"Краснодар" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

После того как "Краснодар" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА и сосредоточился исключительно на чемпионате России, дела у "быков" пошли в гору. Два последних матча в РПЛ подопечные Мусаева выиграли с одинаковым счетом 5:0. Сначала у "Ротора", а в минувшие выходные под раздачу попал "Локомотив". Теперь на очереди "Уфа".

И дело даже не в крупном счете. Главное, что "Краснодар" нащупал свою игру и взаимопонимание на поле. В строй вернулись все ключевые фигуры, и "быки" постепенно начинают преодолевать осенний кризис. После 18 сыгранных туров "Краснодар" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, но до зоны еврокубков клуб отделяет всего пять баллов.

© photo: Sputnik / Andrey Shramko Игроки ФК "Краснодар" радуются забитому мячу

Что касается "Уфы", то башкирский клуб, находящийся в зоне стыковых матчей, увидел свет в конце туннеля. Этому поспособствовали две победы подряд – ожидаемая домашняя над "Тамбовом" (4:0) и сенсационная выездная над "Ростовом" (1:0). Правда, в прошлом туре "горожане" не справились с "тонущим" "Ротором", уступив последней команде РПЛ с минимальным счетом 0:1.

© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Зенит"

В предстоящем матче "Краснодар" является ярко выраженным фаворитом, в этом нет никаких сомнений. На победу "быков" можно поставить с коэффициентом 1,37 (против 9,6 у "Уфы"). Усиливает позиции хозяев и то обстоятельство, что в составе "Уфы" из-за дисквалификации не сыграют три основных защитника – Табидзе, Плиев и Морозов. Рашиду Рахимову придется поломать голову над тем, как залатать дыры в обороне. Думаю, последний домашний матч перед зимней паузой "Краснодар" захочет провести ярко и еще раз порадовать своих болельщиков. Может быть, очередных 5:0 не будет, но два мяча в воротах "Уфы" наверняка побывает.

Ставка: "Краснодар" забьет минимум два гола за 1,5.