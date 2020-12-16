18:49 16 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0006
  • 100 RUB4.4868
  • USD3.2905
Поиск
Футбол. Лига чемпионов. Матч Краснодар – Челси

"Краснодар" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1017)
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/17/250139394.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201216/250360979/Krasnodar--Ufa-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Уфа"

После того как "Краснодар" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА и сосредоточился исключительно на чемпионате России, дела у "быков" пошли в гору. Два последних матча в РПЛ подопечные Мусаева выиграли с одинаковым счетом 5:0. Сначала у "Ротора", а в минувшие выходные под раздачу попал "Локомотив". Теперь на очереди "Уфа".

И дело даже не в крупном счете. Главное, что "Краснодар" нащупал свою игру и взаимопонимание на поле. В строй вернулись все ключевые фигуры, и "быки" постепенно начинают преодолевать осенний кризис. После 18 сыгранных туров "Краснодар" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, но до зоны еврокубков клуб отделяет всего пять баллов.

Игроки ФК Краснодар радуются забитому мячу
© photo: Sputnik / Andrey Shramko
Игроки ФК "Краснодар" радуются забитому мячу

Что касается "Уфы", то башкирский клуб, находящийся в зоне стыковых матчей, увидел свет в конце туннеля. Этому поспособствовали две победы подряд – ожидаемая домашняя над "Тамбовом" (4:0) и сенсационная выездная над "Ростовом" (1:0). Правда, в прошлом туре "горожане" не справились с "тонущим" "Ротором", уступив последней команде РПЛ с минимальным счетом 0:1.

Футбол. РПЛ. Матч Уфа - Зенит
© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov
Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Зенит"

В предстоящем матче "Краснодар" является ярко выраженным фаворитом, в этом нет никаких сомнений. На победу "быков" можно поставить с коэффициентом 1,37 (против 9,6 у "Уфы"). Усиливает позиции хозяев и то обстоятельство, что в составе "Уфы" из-за дисквалификации не сыграют три основных защитника – Табидзе, Плиев и Морозов. Рашиду Рахимову придется поломать голову над тем, как залатать дыры в обороне. Думаю, последний домашний матч перед зимней паузой "Краснодар" захочет провести ярко и еще раз порадовать своих болельщиков. Может быть, очередных 5:0 не будет, но два мяча в воротах "Уфы" наверняка побывает.

Ставка: "Краснодар" забьет минимум два гола за 1,5.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1017)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Чемпионат России по футболу, Клуб "Уфа", клуб "Краснодар"


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
Протесты в Африке: снос построек в Тбилиси вызвал недовольство жителей
Лавров и Вучич зажгли Вечный огонь в Белграде
Лавров и Вучич зажгли Вечный огонь в Белграде - видео
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться