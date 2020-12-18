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Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал

"Тамбов" – "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1018)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Тамбов" и "Урал"

Матч между "Тамбовом" и "Уралом" – заключительный аккорд XIX тура РПЛ, которым завершается первая часть чемпионата России. После встречи в Саранске команды уйдут на зимний перерыв и возобновят первенство в конце февраля.

Финансовые проблемы "Тамбова" – задолженность перед сотрудниками клуба и футболистами составляет 118 миллионов рублей – сказались на результатах команды. "Волки" потерпели в РПЛ шесть поражений подряд с общим счетом 2:14. Эти результаты, а также две подряд победы "Ротора", отбросили "Тамбов" на последнее место в турнирной таблице. Очевидно, что руководство клуба будет исправлять ситуацию уже после возобновления чемпионата.

Футбол. РПЛ. Матч Тамбов - Краснодар
© photo: Sputnik / Yulia Chestnova
Футбол. РПЛ. Матч "Тамбов" - "Краснодар"

"Урал" же в последнее время выглядит очень неплохо. В последних семи матчах премьер-лиги "шмели" проиграли лишь однажды – 1:5 "Зениту". В оставшихся шести встречах подопечные Юрия Матвеева одержали две победы и четыре раза поделили с соперниками очки. Перед зимней паузой "Урал" находится в шести пунктах от зоны стыковых матчей, а в случае успеха в Саранске увеличит отрыв до девяти очков.

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что домашние матчи "шмели" проводят значительно лучше, чем выездные. На "Екатеринбург Арене" "Урал" набрал 13 очков, а вне родных стен – всего семь (одна победа при четырех ничьих).

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"

Учитывая ужасную форму "Тамбова", сегодня у "Урала" есть отличная возможность подправить статистику выездных матчей. Правда, сделать это будет непросто – искусственный газон и минусовая температура внесут свои коррективы на игру. В девяти играх на выезде "Урал" забил всего шесть голов и ни разу больше двух за матч. Думаю, что эта тенденция сохранится и в предстоящей встрече. Россыпи голов от матча в Саранске я не жду.

Ставка: "Урал" забьет один или два гола за 1,62.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1018)
Теги:
Чемпионат России по футболу, Тамбов, клуб "Урал", прогноз на футбольный матч


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