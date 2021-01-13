Победа! Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на "Мастерсе" в Катаре

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали три медали в заключительный день турнира из серии "Мастерс" в Дохе (Катар).

На высшую ступень пьедестала почета поднялся капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани. В финале соревнований в весовой категории до 100 кг лидер грузинской команды не оставил ни одного шанса Зелиму Котсоиеву из Азербайджана. Для Липартелиани это уже третья в карьере победа на "Мастерсах". Помимо трех золотых медалей в активе нашего спортсмена еще две бронзовые награды на турнирах этой серии.

Вице-чемпионом турнира в Катаре стал Бека Гвиниашвили. В финале соревнований в весовой категории до 90 кг наш дзюдоист уступил Ноэлю ван Тенду из Нидерландов. В этой же категории бронзовую медаль завоевал Лаша Бекаури.

Таким образом, дзюдоисты сборной Грузии завоевали в Дохе пять медалей: два золота, одно серебро и две бронзы. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялся Тато Григалашвили (-81 кг), а Важа Маргвелашвили (-66 кг) занял третье место.

Эти результаты позволили дзюдоистам сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете, уступив первую строчку Южной Корее (три золота). Тройку лидеров замкнули дзюдоисты Нидерландов, завоевавшие одно золото, одно серебро и две бронзы.