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Дзюдоист Варлам Липартелиани

Победа! Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на "Мастерсе" в Катаре

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210113/250606974/Pobeda-Gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-tri-medali-na-Masterse-v-Katare.html

На высшую ступень пьедестала почета поднялся капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали три медали в заключительный день турнира из серии "Мастерс" в Дохе (Катар).

На высшую ступень пьедестала почета поднялся капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани. В финале соревнований в весовой категории до 100 кг лидер грузинской команды не оставил ни одного шанса Зелиму Котсоиеву из Азербайджана. Для Липартелиани это уже третья в карьере победа на "Мастерсах". Помимо трех золотых медалей в активе нашего спортсмена еще две бронзовые награды на турнирах этой серии.

Вице-чемпионом турнира в Катаре стал Бека Гвиниашвили. В финале соревнований в весовой категории до 90 кг наш дзюдоист уступил Ноэлю ван Тенду из Нидерландов. В этой же категории бронзовую медаль завоевал Лаша Бекаури.

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© Sputnik / STRINGER
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Таким образом, дзюдоисты сборной Грузии завоевали в Дохе пять медалей: два золота, одно серебро и две бронзы. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялся Тато Григалашвили (-81 кг), а Важа Маргвелашвили (-66 кг) занял третье место.

Эти результаты позволили дзюдоистам сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете, уступив первую строчку Южной Корее (три золота). Тройку лидеров замкнули дзюдоисты Нидерландов, завоевавшие одно золото, одно серебро и две бронзы.



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