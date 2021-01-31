"Формула-1" возвращается в Баку: названа дата гонки

Основная гонка Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье, 6 июня, и стартует в 16 часов по бакинскому времени, а квалификационный заезд пройдет днем ранее, с 17:00 до 18:00 часов

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. "Формула-1" обнародовала расписание гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана, запланированного на начало июня этого года, сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе организаторов "королевских гонок".

Так, основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1", запланированная на 4-6 июня 2021 года, состоится в воскресенье, 6 июня, и стартует в 16:00 по бакинскому времени. Квалификационный же заезд назначен днем ранее и пройдет в период с 17:00 до 18:00 часов по местному времени.

Первый тренировочный заезд состоится в пятницу, 4 июня, с 13:30 до 14:30, а второй в этот же день с 17:00 до 18:00. Третья практика запланирована в субботу на 14:00 – 15:00 часов.

Напомним, что в прошлом году Гран-при Азербайджана "Формулы-1" был отменен из-за пандемии коронавируса. В нынешнем же году запланировано проведение 23 этапов "королевских гонок". Старт чемпионата мира "Формулы-1" назначен на 28 марта в Бахрейне, а завершится сезон 12 декабря в Абу-Даби.