Два золота и три бронзы – успех грузинских дзюдоистов на турнире в Израиле

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Лаша Бекаури (-90 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг)

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали две золотые и три бронзовые медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве (Израиль).

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Лаша Бекаури (-90 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг). В финальных поединках грузинские дзюдоисты победили Николоза Шеразадишвили (Испания) и Тамерлана Башаева (Россия), соответственно.

Бронзовые медали в заключительный день турнира завоевали Бека Гвиниашвили (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).

В общей сложности дзюдоисты сборной Грузии завоевали на турнире в Тель-Авиве восемь медалей. Ранее вице-чемпионом соревнований стал Темур Нозадзе (-60 кг), а бронзовыми призерами Нугзар Таталашвили (-73 кг) и Этери Липартелиани (-57 кг).

В общекомандном медальном зачете среди мужчин сборная Грузии заняла первое место – два золота, одно серебро и четыре бронзы. На втором месте представители Испании (1-1-0), а третье место между собой поделили дзюдоисты Узбекистана и Нидерландов (1-0-2).