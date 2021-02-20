23:53 20 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Грузинский дзюдоист Гела Заалишвили

Два золота и три бронзы – успех грузинских дзюдоистов на турнире в Израиле

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (177)
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210220/250952393/Dva-zolota-i-tri-bronzy--uspekh-gruzinskikh-dzyudoistov-na-turnire-v-Izraile.html

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Лаша Бекаури (-90 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг)

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали две золотые и три бронзовые медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве (Израиль).

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Лаша Бекаури (-90 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг). В финальных поединках грузинские дзюдоисты победили Николоза Шеразадишвили (Испания) и Тамерлана Башаева (Россия), соответственно.

Бронзовые медали в заключительный день турнира завоевали Бека Гвиниашвили (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).

В общей сложности дзюдоисты сборной Грузии завоевали на турнире в Тель-Авиве восемь медалей. Ранее вице-чемпионом соревнований стал Темур Нозадзе (-60 кг), а бронзовыми призерами Нугзар Таталашвили (-73 кг) и Этери Липартелиани (-57 кг).

В общекомандном медальном зачете среди мужчин сборная Грузии заняла первое место – два золота, одно серебро и четыре бронзы. На втором месте представители Испании (1-1-0), а третье место между собой поделили дзюдоисты Узбекистана и Нидерландов (1-0-2).

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (177)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина на снегу после сильнейшей метели в Северной Дакоте, 1966 год
Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран – фото
Жители столицы Грузии снова протестуют против строительства в парке Ваке - видео
Жители Тбилиси снова протестуют против строительства в парке Ваке - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться