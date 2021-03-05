Грузинские дзюдоисты остались без медалей в первый день турнира в Ташкенте

ТБИЛИСИ, 5 мар – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей в первый день турнира из серии "Большой шлем", стартовавшем в Ташкенте.

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Неплохие шансы занять место на пьедестале почета были у Джабы Папинашвили (-60 кг), но в репешаже наш спортсмен уступил Шахбозу Саидабуророву из Таджикистана.

В первый соревновательный день турнира на татами должна была выйти представительница Грузии Татьяна Левицка-Шуквани (-52 кг), но в последний момент дзюдоистка из-за травмы снялась с соревнований. Информации о том, насколько серьезное повреждение у спортсменки, пока нет.

Во второй день турнира, 6 марта, Грузию представят три дзюдоиста: Фридон Гигани (-73 кг), Георгий Шеразадишвили (-81 кг) и Мариам Чантурия (-70 кг).

Стоит отметить, что на "Большом шлеме" в Ташкенте грузинская команда представлена неосновным составом. Лидеры сборной, а также те дзюдоисты, которые принимали участие на недавнем турнире в Тель-Авиве, получили дополнительный отдых от тренерского штаба сборной.

В общей сложности на турнир в Ташкенте заявлены 11 грузинских дзюдостов – восемь мужчин и три женщины.