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Алена Косторная

Чемпионка Европы по фигурному катанию вернулась в группу Тутберидзе

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210307/251094706/Chempionka-Evropy-po-figurnomu-kataniyu-vernulas-v-gruppu-Tutberidze.html

В последние дни спортивное сообщество заполонили слухи о возможном возвращении фигуристки после ее громкого ухода от Этери Тутберидзе летом прошлого года

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, об этом объявили в эфире Первого канала.

Косторная и Тутберидзе дали эксклюзивное интервью телеканалу. В нем сообщили, что фигуристку взяли с испытательным сроком до конца сезона.

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© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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"Она должна полностью войти в наш процесс без каких-то дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду или новый человек, это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель", - сказала Тутберидзе.

Сама фигуристка заявила, что должна доказать, что "достойна кататься в этой группе и достойна их внимания".

Алена Косторная летом прошлого года перешла в академию Евгения Плющенко.

Косторной 17 лет, в сезоне-2019/20 в группе Тутберидзе она выиграла золото на чемпионате Европы и победила в Финале Гран-при. На счету фигуристки также серебро юниорского чемпионата мира-2018, победа в Финале юниорского Гран-при сезона-2018/19.

Теги:
Фигурное катание, Этери Тутберидзе

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