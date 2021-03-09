"Ювентус" - "Порту": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Первая встреча между соперниками три недели назад в Португалии завершилась победой "Порту" со счетом 2:1. "Ювентус" уступал 0:2, но сделал все возможное, чтобы забить на выезде. "Старую синьору" выручил Федерико Кьеза, отличившийся на 84 минуте. Теперь итальянцев устроит и минимальная победа 1:0.

После визита в Португалию "Юве" провел четыре матча в "Серии А", выиграв три поединка и расписав мировую с "Вероной" (1:1). Несмотря на то, что в каждом из выигранных матчей туринцы забили по три гола, их игра оставляет ряд вопросов. Основная причина – кадровые проблемы. Вот и в последней игре против "Лацио" Пирло не стал рисковать Роналду и выпустил португальца только на заключительные 20 минут, чтобы нападающий разбегался перед матчем с "Порту".

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" - "Порту"

Что касается "Порту", то "драконы" очень неплохо умеют играть по счету. Скорее всего, подопечные Консейсау отдадут инициативу "Ювентусу" и будут уповать на быстрые контратаки. Уверен – шансы у гостей будут, потому что хозяевам необходимо искать счастья у чужих ворот и они будут вынуждены открываться.

Предположу, что матч получится результативным. Первый же гол, в любую сторону, вскроет игру. Даже если "Ювентус" поведет со счетом 2:0, "Порту" до последней секунды будет бороться, чтобы перевести матч в дополнительное время. При этом "Юве" может организовать третий гол в ворота "драконов". Сценариев достаточно много и каждый из них имеет право на существование.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 голов за 1,7.