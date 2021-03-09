10:52 09 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Футболисты ФК Ювентус на стадионе в Турине, Италия

"Ювентус" - "Порту": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© AP Photo / Tano Pecoraro
Спорт
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251110625.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210309/251110002/Yuventus---Portu-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Ювентус" и "Порту"

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Первая встреча между соперниками три недели назад в Португалии завершилась победой "Порту" со счетом 2:1. "Ювентус" уступал 0:2, но сделал все возможное, чтобы забить на выезде. "Старую синьору" выручил Федерико Кьеза, отличившийся на 84 минуте. Теперь итальянцев устроит и минимальная победа 1:0.

После визита в Португалию "Юве" провел четыре матча в "Серии А", выиграв три поединка и расписав мировую с "Вероной" (1:1). Несмотря на то, что в каждом из выигранных матчей туринцы забили по три гола, их игра оставляет ряд вопросов. Основная причина – кадровые проблемы. Вот и в последней игре против "Лацио" Пирло не стал рисковать Роналду и выпустил португальца только на заключительные 20 минут, чтобы нападающий разбегался перед матчем с "Порту".

Футбол. Лига чемпионов. Матч Локомотив - Порту
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" - "Порту"

Что касается "Порту", то "драконы" очень неплохо умеют играть по счету. Скорее всего, подопечные Консейсау отдадут инициативу "Ювентусу" и будут уповать на быстрые контратаки. Уверен – шансы у гостей будут, потому что хозяевам необходимо искать счастья у чужих ворот и они будут вынуждены открываться.

Предположу, что матч получится результативным. Первый же гол, в любую сторону, вскроет игру. Даже если "Ювентус" поведет со счетом 2:0, "Порту" до последней секунды будет бороться, чтобы перевести матч в дополнительное время. При этом "Юве" может организовать третий гол в ворота "драконов". Сценариев достаточно много и каждый из них имеет право на существование.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 голов за 1,7.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии
Услышь меня!: женщины Грузии против сексуального насилия - видео
"Услышь меня!": женщины Грузии против сексуального насилия – видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться