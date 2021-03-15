Роналду превзошел рекорд Пеле

Роналду в воскресенье оформил хет-трик в матче чемпионата Италии, доведя число забитых за карьеру мячей до 770

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Футболист сборной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду покорил рекорд Пеле по количеству голов в официальных матчах за карьеру.

Роналду в воскресенье оформил хет-трик в матче чемпионата Италии с "Кальяри" (3:1). Таким образом, у чемпиона Европы 2016 года стало в активе 770 голов в официальных играх, у Пеле – 767 мячей.

Роналду в составе "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и "Ювентуса" становился чемпионом Англии, Испании и Италии соответственно, с "МЮ" и "Реалом" в общей сложности пять раз выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Форвард является обладателем множества индивидуальных наград, в том числе пяти "Золотых мячей".

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле поздравил португальского нападающего Криштиану Роналду с покорением его рекорда.

"Роналду, жизнь – это одинокий полет. Каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах. Единственное, о чем я жалею, это о том, что сегодня не могу тебя обнять. Но я оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ дружбы, которая существует уже много лет", – написал 80-летний Пеле на своей странице в Instagram, опубликовав совместный снимок с Роналду, где они жмут друг другу руки.

Сам Роналду заявил, что горд побить рекорд трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по количеству голов в официальных матчах за карьеру.

"Сегодня, когда я достиг отметки 770 официальных голов в карьере, мои первые слова сразу обращены к Пеле. В мире нет игрока, которого бы не воспитали на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. И по этой причине я полон радости и гордости, превзойдя рекорд Пеле, то, о чем я не мог и мечтать, когда рос ребенком на Мадейре", – написал Роналду на своей странице в Instagram.

Федерация футбола Португалии на своем официальном сайте также поздравила 36-летнего Роналду с покорением рекорда Пеле. Отмечается, что португалец вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю, на первой строчке идет бразилец Ромарио, забивший 772 гола.