Все футболисты для участия в ЕВРО-2020 должны вакцинироваться от коронавируса

После возвращения в свои клубы после мартовских отборочных игр сборных положительные тесты на коронавирус сдали около 20 человек

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Футболисты сборных, которые будут участвовать в чемпионате Европы-2020, должны пройти обязательную вакцинацию.

Согласно данным итальянского издания Corriere dello Sport, УЕФА работает над медицинским протоколом для ЕВРО- 2020, который предусматривает обязательную вакцинацию всех 600 футболистов 24 команд-участниц ЕВРО-2020.

Как отмечается, о необходимости такой меры свидетельствует мартовский перерыв на игры сборных в отборочном турнире чемпионата мира-2022, когда после возвращения в свои клубы положительные тесты на коронавирус сдали около 20 человек.

Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Восемь городов-хозяев турнира подтвердили готовность провести матчи со зрителями на трибунах - это Санкт-Петербург, Лондон, Будапешт, Баку, Амстердам, Копенгаген, Бухарест и Глазго.

Власти Италии, Испании, Ирландии и Германии не смогли предоставить УЕФА гарантии, что Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен примут игры ЕВРО-2020 с болельщиками на трибунах.

До 19 апреля четыре города должны предоставить дополнительную информацию о своих планах по данному вопросу, в эту же дату УЕФА примет окончательное решение относительно проведения матчей турнира в этих городах.