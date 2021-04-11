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Кубок чемпионата Европы по футболу 2020 года

Все футболисты для участия в ЕВРО-2020 должны вакцинироваться от коронавируса

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210411/251431968/Vse-futbolisty-dlya-uchastiya-v-EVRO-2020-dolzhny-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa.html

После возвращения в свои клубы после мартовских отборочных игр сборных положительные тесты на коронавирус сдали около 20 человек

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Футболисты сборных, которые будут участвовать в чемпионате Европы-2020, должны пройти обязательную вакцинацию.

Согласно данным итальянского издания Corriere dello Sport, УЕФА работает над медицинским протоколом для ЕВРО- 2020, который предусматривает обязательную вакцинацию всех 600 футболистов 24 команд-участниц ЕВРО-2020.

Официальный матч УЕФА ЕВРО-2020 под названием Uniforia
photo: UEFA / FB
Стало известно, когда пройдут матчи ЕВРО-2020

Как отмечается, о необходимости такой меры свидетельствует мартовский перерыв на игры сборных в отборочном турнире чемпионата мира-2022, когда после возвращения в свои клубы положительные тесты на коронавирус сдали около 20 человек.

Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Восемь городов-хозяев турнира подтвердили готовность провести матчи со зрителями на трибунах - это Санкт-Петербург, Лондон, Будапешт, Баку, Амстердам, Копенгаген, Бухарест и Глазго.

Власти Италии, Испании, Ирландии и Германии не смогли предоставить УЕФА гарантии, что Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен примут игры ЕВРО-2020 с болельщиками на трибунах.

До 19 апреля четыре города должны предоставить дополнительную информацию о своих планах по данному вопросу, в эту же дату УЕФА примет окончательное решение относительно проведения матчей турнира в этих городах.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, УЕФА

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