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Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне

Девиз Олимпийских игр может быть изменен к Играм в Токио

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210422/251541837/Deviz-Olimpiyskikh-igr-mozhet-byt-izmenen-k-Igram-v-Tokio.html

К всемирно известному девизу "Быстрее, выше, сильнее" хотят добавить еще одно слово, а само изменение может вступить в силу уже на Играх в Токио

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) задумался изменить девиз Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее", существующий на протяжении 127 лет.

В ходе пресс-конференции глава МОК Томас Бах заявил о том, что к девизу Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее" может быть добавлено еще слово.

Олимпийские кольца
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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"Предлагаю добавить к девизу "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это предложение обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть изменен", - сказал Бах.

Заметим, что девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

Между тем, участникам Олимпийских игр в Токио и Пекине не будет разрешено выражать солидарность с акциями протеста во время соревнований и церемоний награждения. За нарушение нейтральности спорта и Олимпийских игр предусмотрены санкции, диапазон которых будет уточнен в ближайшее время, с учетом соответствующего контекста каждого отдельного случая.

Теги:
Томас Бах, МОК, Олимпийские игры

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