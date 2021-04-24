15:28 24 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1529
  • 100 RUB4.5960
  • USD3.4464
Поиск
Срочно:
Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Шенгелия считает, что для ЦСКА матч в Стамбуле будет сложным

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Спорт
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/17/250429988.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210424/251556138/Shengeliya-schitaet-chto-dlya-TsSKA-match-v-Stambule-budet-slozhnym.html

ЦСКА обыграл в Москве "Фенербахче" во втором матче плей-офф 78:67 и ведет в серии до трех побед со счетом 2:0

ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия считает, что третий матч плей-офф Евролиги против стамбульского "Фенербахче", который состоится в Турции, будет непростым.

"Счет 2:0, но серия до трех побед. Так что никакого удовлетворения нет, будем работать, чтобы привезти из Турции еще одну победу. Понимаем, что на выезде с "Фенербахче" будет еще сложнее, что они будут биться еще сильнее у себя дома. Но нас отделяют сорок минут от цели, от "Финала четырех", мы будем держать это в голове", - сказал Шенгелия журналистам.

ЦСКА обыграл в Москве "Фенербахче" во втором матче плей-офф 78:67 и ведет в серии до трех побед со счетом 2:0.

Шенгелия вышел в стартовой пятерке и был одним из лучших в составе ЦСКА. Грузин провел на паркете 32 с половиной минуты и за это время набрал 11 очков (больше только у Хэккетта – 14), совершил семь подборов и отдал столько же результативных передач.

Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Грузинский баскетболист попал в тройку лучших в Евролиге

В матчах Евролиги Шенгелия в среднем за игру набирает 11.4 очка, делает 4.8 подбора и отдает 2.2 результативных передачи.

Шенгелия перешел в ЦСКА из испанской "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
ЦСКА, Торнике Шенгелия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Родственники у погребального костра с телом человека, умершего от коронавируса в Нью-Дели
В купальниках на лыжах, новый электромобиль и королева – лучшие фото недели
Грузия готова к Pfizer: страна получила морозильники для хранения вакцины - видео
Грузия готова к Pfizer: страна получила морозильники для хранения вакцины - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться