Шенгелия считает, что для ЦСКА матч в Стамбуле будет сложным

ЦСКА обыграл в Москве "Фенербахче" во втором матче плей-офф 78:67 и ведет в серии до трех побед со счетом 2:0

ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия считает, что третий матч плей-офф Евролиги против стамбульского "Фенербахче", который состоится в Турции, будет непростым.

"Счет 2:0, но серия до трех побед. Так что никакого удовлетворения нет, будем работать, чтобы привезти из Турции еще одну победу. Понимаем, что на выезде с "Фенербахче" будет еще сложнее, что они будут биться еще сильнее у себя дома. Но нас отделяют сорок минут от цели, от "Финала четырех", мы будем держать это в голове", - сказал Шенгелия журналистам.

ЦСКА обыграл в Москве "Фенербахче" во втором матче плей-офф 78:67 и ведет в серии до трех побед со счетом 2:0.

Шенгелия вышел в стартовой пятерке и был одним из лучших в составе ЦСКА. Грузин провел на паркете 32 с половиной минуты и за это время набрал 11 очков (больше только у Хэккетта – 14), совершил семь подборов и отдал столько же результативных передач.

В матчах Евролиги Шенгелия в среднем за игру набирает 11.4 очка, делает 4.8 подбора и отдает 2.2 результативных передачи.

Шенгелия перешел в ЦСКА из испанской "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.

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