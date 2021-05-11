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Теннисист Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист завершил выступление на римском "Мастерсе"

© AFP / WILLIAM WEST
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (245)
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Басилашвили уступил девятой ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини в трех сетах – 6:4, 2:6, 4:6

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (30 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Мастерс", стартовавшем в Риме.

В первом же круге Басилашвили уступил девятой ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини в трех сетах – 6:4, 2:6, 4:6. Матч продолжался чуть больше двух часов.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / CHRISTOF STACHE
Басилашвили вернулся в топ-30 сильнейших теннисистов мира

Берреттини, который два дня назад играл в финале мадридского "Мастреса" против Александра Зверева, в первой партии выглядел не лучшим образом и позволил Басилашвили дважды взять свою подачу. Как оказалось позже – это было единственное, что позволил сделать итальянец.

Вторую и третью партии Берреттини провел на одном дыхании, сделал в общей сложности три брейка и уверенно оформил выход во второй круг турнира.

Поражение в первом круге позволило Басилашвили заработать 10 рейтинговых очков и 12 тысяч евро призовых.

Общий призовой фонд Internazionali BNL d'Italia составляет больше двух с половиной миллионов евро, а действующим победителем является серб Новак Джокович.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (245)

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