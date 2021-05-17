Японцы настроены против проведения Олимпиады этим летом – опрос

Общественное мнение в Японии настроено в основном против проведения Олимпийских игр этим летом в основном из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. За отмену или перенос запланированных на лето Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выступают почти 60% японцев участвовавших исследовании общественного мнения, проведенном агентством Киодо.

Общественное мнение в Японии настроено в основном против проведения Олимпийских игр этим летом. Это связано с крайне низкими темпами вакцинации, резким ростом числа заболевших и особенностями системы здравоохранения, из-за которых в случае резкого роста заболеваний резерва больничных коек оказывается недостаточно, передает РИА Новости.

Лишь 12,6% ответивших высказались за проведение Игр, но с ограниченным числом зрителей, а 25,2% респондентов – за проведение мероприятий при пустых трибунах.

Исследование проводилось 15 и 16 мая. Число респондентов и значение погрешности не уточняется. В этот раз отвечающим впервые не был предложен вариант ответа "следует перенести событие".

Согласно данным другого исследования, проведенном газетой "Асахи", до 83% японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио.

За проведение Олимпийских и Паралимпийских игр выступают лишь 14% опрошенных. За отмену Игр – 43%, за повторный перенос – 40%. По сравнению с предыдущим опросом, когда сторонников проведения игр насчитывалось 28%, их число сократилось вдвое.

Опрос проводился методом случайной компьютерной выборки 15 и 16 мая по телефону среди 1527 человек избирательного возраста.

В воскресенье в Токио прошла церемония по случаю обратного отсчета 100 дней до старта Паралимпийских игр, в ходе которой организаторы, а несколько ранее и глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, выступили за проведение "успешных и безопасных игр".

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября. Олимпийские игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и категориям – 339, а в Паралимпийских – впервые будут представлены бадминтон и тхэквондо.