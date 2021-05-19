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Сумоист Леван Горгадзе - Тотиносин

Конец интриги: грузинский сумоист завершит Нацу басё с отрицательным балансом

© photo: AFP 2020 / ZELLER FRANK
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (251)
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В 11-й день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, уступил четвертому маэгасире Востока – Кирибаяма

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) уступил в восьмой схватке на Нацу басё, проходящем в Токио, и зафиксировал макэкоси (отрицательный баланс).

В 11-й день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, уступил четвертому маэгасире Востока – Кирибаяма. Монгольский спортсмен навязал Горгадзе борьбу в левосторонней стойке хидари-йоцу. Кирибаяма захватил маваси Тотиносина правой рукой и сразил бывшего озэки броском-уватэдасинагэ.

После этой схватки в активе Тотиносина три победы при восьми поражениях. Это означает, что Горгадзе завершит Нацу басё с отрицательным балансом (осталось провести четыре поединка) и в обновленном рейтинге потеряет несколько позиций.

В 12 день турнира Тотиносин встретится с пятым маэгасирой Востока – Хосёрю. Это будет первое противостояние двух сумоистов.

Что касается лидера Нацу басё, то им остается озэки Тэрунофудзи, который одержал 10 побед при одном поражении.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (251)

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