Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на молодежном ЧЕ

ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на молодежном чемпионате Европы (U-23), завершившемся в Скопье (Северная Македония).

У грузинских спортсменов был отличный шанс завоевать два золота ЧЕ, но Темур Чкуасели (-87 кг) и Георгий Кацанашвили (-97 кг) свои финалы проиграли – Александру Комарову (Россия) и Артуру Саргсяну (Россия), соответственно.

Еще одну медаль – бронзовую, для сборной Грузии завоевал Отар Абуладзе (-72 кг). В схватке за третье место грузинский спортсмен взял верх над Сергеем Кутузовым из России.

Стоит отметить, что еще три грузинских борца – Лери Абуладзе (-63 кг), Николоз Чикаидзе (-77 кг) и Айвенго Рикадзе (-82 кг) проиграли в поединках за бронзовые медали.

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла четвертое место, набрав 102 очка. Победителем с большим отрывом стала команда России (203 балла), на втором месте борцы Армении (123), а тройку лидеров замкнула сборная Турции (106).

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