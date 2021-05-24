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Грузинские борцы греко-римского стиля на молодежном чемпионате Европы (U-23)

Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на молодежном ЧЕ

photo: GeoWrestling
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210524/251813492/Gruzinskie-bortsy-greko-rimskogo-stilya-zavoevali-tri-medali-na-molodezhnom-ChE.html

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла четвертое место, набрав 102 очка

ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на молодежном чемпионате Европы (U-23), завершившемся в Скопье (Северная Македония).

У грузинских спортсменов был отличный шанс завоевать два золота ЧЕ, но Темур Чкуасели (-87 кг) и Георгий Кацанашвили (-97 кг) свои финалы проиграли – Александру Комарову (Россия) и Артуру Саргсяну (Россия), соответственно.

Дато Чхартишвили
photo: GeoWrestling / FB
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Еще одну медаль – бронзовую, для сборной Грузии завоевал Отар Абуладзе (-72 кг). В схватке за третье место грузинский спортсмен взял верх над Сергеем Кутузовым из России.

Стоит отметить, что еще три грузинских борца – Лери Абуладзе (-63 кг), Николоз Чикаидзе (-77 кг) и Айвенго Рикадзе (-82 кг) проиграли в поединках за бронзовые медали.

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии заняла четвертое место, набрав 102 очка. Победителем с большим отрывом стала команда России (203 балла), на втором месте борцы Армении (123), а тройку лидеров замкнула сборная Турции (106).

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