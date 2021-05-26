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Футболист Хвича Кварацхелия

Испанская "Севилья" вступила в борьбу за Хвичу Кварацхелия

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (259)
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Основным конкурентом "Севильи" в борьбе за грузинского полузащитника может стать туринский "Ювентус"

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Испанский футбольный клуб "Севилья" включился в борьбу за полузащитника сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелия, сообщает издание fichajes.net.

Как сообщает издание, спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи уже начал переговоры о переходе Кварацхелия. Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро.

При этом основным конкурентом "Севильи" в борьбе за грузинского полузащитника может стать туринский "Ювентус", который также заинтересован в приобретении Кварацхелия, пишет издание todofichajes.com.

Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Футболист Хвича Кварацхелия

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Кварацхелия интересуются такие клубы, как "Лидс", "Аталанта", "Милан", "Бавария" и "Борусси" (Дортмунд).

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти. Грузинский полузащитник неоднократно признавался лучшим игроком матча, попадал в символические сборные по итогам тура и несколько раз выбирался болельщиками лучшим игроком "Рубина" по итогам месяца.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (259)
Теги:
Хвича Кварацхелия, Испания

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