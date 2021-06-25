11:44 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
Игрок Рубина Хвича Кварацхелия в матче 26-го тура чемпионата России по футболу

Хвича Кварацхелия не вышел на поле в составе "Рубина" в тест-матче

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin
Спорт
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1a/251570394.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210625/252121845/Khvicha-Kvaratskheliya-ne-vyshel-na-pole-v-sostave-Rubina-v-test-matche.html

В последние несколько месяцев в СМИ усиленно муссируется информация о том, что нынешним летом Кварацхелия покинет "Рубин" и продолжит карьеру в Европе

ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварахелия не сыграл за "Рубин" в первом тест-матче против "Нижнего Новгорода" (2:1), который состоялся в рамках подготовки к новому сезону.

После матча наставник казанского клуба Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию:

Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Кварацхелия снова подорожал – цена на полузащитника поднялась до 18 млн евро

"Хвича, Ин Бом, Уремович, Бегич, Бакаев, Меркулов уже завтра будут работать в общей группе. У них усталостные мини-повреждения, поэтому не было смысла форсировать и готовить их на эту игру. Все они будут готовиться к матчу 27 июня. И сегодня, если бы была сверхнеобходимость, они могли бы выйти. Но мы посчитали нужным, чтобы у них был более плавным вход в сезон", – приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".

При этом другой грузинский легионер, выступающий за "Рубин", – Зурико Давиташвили – вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм.

Следующий тест-матч "Рубин" проведет 27 июня на выезде против "Урала".

В последние несколько месяцев в СМИ усиленно муссируется информация о том, что нынешним летом Кварацхелия покинет "Рубин" и продолжит карьеру в Европе. Свою заинтересованность в грузинском защитнике высказывали такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд), "Лидс" и "Эвертон". Однако, конкретных предложений по Кварацхелия "Рубин" пока не получал. Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.

Что касается Давиташвили, что он также принадлежит "Рубину" (до 2023 года), но прошедший сезон РПЛ полузащитник провел в аренде в волгоградском "Роторе", который по итогам чемпионата покинул премьер-лигу.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Хвича Кварацхелия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться