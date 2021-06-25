Хвича Кварацхелия не вышел на поле в составе "Рубина" в тест-матче

В последние несколько месяцев в СМИ усиленно муссируется информация о том, что нынешним летом Кварацхелия покинет "Рубин" и продолжит карьеру в Европе

ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварахелия не сыграл за "Рубин" в первом тест-матче против "Нижнего Новгорода" (2:1), который состоялся в рамках подготовки к новому сезону.

После матча наставник казанского клуба Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию:

"Хвича, Ин Бом, Уремович, Бегич, Бакаев, Меркулов уже завтра будут работать в общей группе. У них усталостные мини-повреждения, поэтому не было смысла форсировать и готовить их на эту игру. Все они будут готовиться к матчу 27 июня. И сегодня, если бы была сверхнеобходимость, они могли бы выйти. Но мы посчитали нужным, чтобы у них был более плавным вход в сезон", – приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".

При этом другой грузинский легионер, выступающий за "Рубин", – Зурико Давиташвили – вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм.

Следующий тест-матч "Рубин" проведет 27 июня на выезде против "Урала".

В последние несколько месяцев в СМИ усиленно муссируется информация о том, что нынешним летом Кварацхелия покинет "Рубин" и продолжит карьеру в Европе. Свою заинтересованность в грузинском защитнике высказывали такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд), "Лидс" и "Эвертон". Однако, конкретных предложений по Кварацхелия "Рубин" пока не получал. Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.

Что касается Давиташвили, что он также принадлежит "Рубину" (до 2023 года), но прошедший сезон РПЛ полузащитник провел в аренде в волгоградском "Роторе", который по итогам чемпионата покинул премьер-лигу.

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