Сборная Дании разгромила Уэльс и стала первым четвертьфиналистом ЕВРО-2020

В четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу сборная Дании встретится с победителем пары Нидерланды – Чехия

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Сборная Дании обыграла Уэльс 4:0 и стала первым четвертьфиналистом на ЕВРО-2020.

В составе победителей дублем отметился нападающий французской "Ниццы" Каспер Дольберг. Форвард забил на 27 и 48 минутах встречи. За две минуты до истечения основного времени матча отличился Йоаким Мехле, а финальную точку в компенсированное арбитром время поставил Мартин Брэйтуэйт.

Стоит отметить, что Уэльс заканчивал встречу в меньшинстве. Прямую красную карточку в самой концовке получил защитник "Ливерпуля" Харри Уилсон.

В ¼ финала сборная Дании встретится с победителем пары Нидерланды – Чехия.