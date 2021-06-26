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Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель

Сборная Дании разгромила Уэльс и стала первым четвертьфиналистом ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (57)
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Sputnik Грузия
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В четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу сборная Дании встретится с победителем пары Нидерланды – Чехия

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Сборная Дании обыграла Уэльс 4:0 и стала первым четвертьфиналистом на ЕВРО-2020.

В составе победителей дублем отметился нападающий французской "Ниццы" Каспер Дольберг. Форвард забил на 27 и 48 минутах встречи. За две минуты до истечения основного времени матча отличился Йоаким Мехле, а финальную точку в компенсированное арбитром время поставил Мартин Брэйтуэйт.

Стоит отметить, что Уэльс заканчивал встречу в меньшинстве. Прямую красную карточку в самой концовке получил защитник "Ливерпуля" Харри Уилсон.

В ¼ финала сборная Дании встретится с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (57)
Теги:
Чемпионат Европы, футбол, Уэльс, Дания

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