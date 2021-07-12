Грузинский футболист вписал свое имя в историю евротурниров

Джигаури стал первым футболистом, которому удалось забить во всех турнирах под эгидой УЕФА

ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и батумского "Динамо" Джаба Джигаури вписал свое имя в историю еврокубков.

Джигаури стал первым футболистом, которому удалось забить во всех турнирах под эгидой УЕФА – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Понятно, что во всех случаях речь идет о квалификационных раундах.

Это достижение грузинскому футболисты покорилось после того, как Джигаури отличился за "Динамо" в матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Тре Пенне" (Сан-Марино) (4:0).

FB / Georgian Football Federation Грузинский футболист Джаба Джигаури

До этого в сезоне 2106/2017 Джигаури забивал за "Динамо" Тбилиси в Лиге чемпионов УЕФА, а тремя сезонами ранее в Лиге Европы УЕФА за "Чихуру" из Сачхере.

"Динамо" Батуми – действующий вице-чемпион Грузии. В текущем сезоне черноморская команда принимает участие в Лиге конференций УЕФА. В первом матче первого квалификационного раунда динамовцы обыграли "Тре Пенне" из Сан-Марино со счетом 4:0.

Ответная игра состоится 15 июля в Батуми.

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