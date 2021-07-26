Грузинский теннисист вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио

За выход в четвертьфинал первая ракетка Грузии сыграет с представителем Германии – Александром Зверевым

ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР), вышел в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио.

В матче второго круга Басилашвили в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:4 обыграл итальянца Лоренцо Сонего (26). Встреча продолжалась два часа и 43 минуты.

За выход в четвертьфинал Басилашвили сыграет с представителем Германии – Александром Зверевым (5), который в двух сетах 6:2, 6:2 обыграл Даниэля Ривероса (113) из Колумбии.

Басилашвили и Зверев встречались между собой четыре раза и пока преимущество на стороне немецкого теннисиста – 3:1.

Матч между Басилашвили Зверевым на Олимпиаде в Токио состоится 28 числа.

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