Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 28 июля – представление спортсменов

Пятый соревновательный день Олимпиады будет для Грузии относительно спокойным. В Играх примут участие только два спортсмена – дзюдоист Лаша Бекаури и теннисист Николоз Басилашвили

Лаша Бекаури – дзюдо (-90 кг)

Для 21-летнего Бекаури Олимпиада в Токио станет первой в карьере. Нынешний сезон для молодого грузинского дзюдоиста складывается очень неплохо. Бекаури начал с бронзы на "Мастерсе" в Дохе, после чего стал победителем "Большого шлема" в Тель-Авиве.

photo: Georgian Judo Federation / FB Дзюдоист Лаша Бекаури

В апреле Бекаури доказал, что его успехи не были случайными, став победителем чемпионата Европы в Лиссабоне.

Стоит также отметить, что Бекаури двукратный чемпион мира среди молодежи в индивидуальных соревнованиях и победитель континентального первенства.

В первом поединке на Играх в Токио грузинский дзюдоист встретится с Петром Кучерой из Польши.

Николоз Басилашвили - теннис © AFP / GLYN KIRK Николоз Басилашвили

В 1/16 финала теннисного турнира Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) сыграет с представителем Германии – Александром Зверевым (5). Соперники встречались между собой четыре раза и пока преимущество на стороне немецкого теннисиста – 3:1.