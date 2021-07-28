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Сборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии

Сборная Грузии по футболу сыграет с Болгарией в товарищеском матче

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (74)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210728/252443317/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-sygraet-s-Bolgariey-v-tovarischeskom-matche.html

Встреча состоится в Софии и пройдет после двух отборочных матчей ЧМ-2022

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проведет на выезде товарищеский матч с командой Болгарии 8 сентября, говорится в сообщении на сайте ФФГ.

Встреча состоится в Софии и пройдет после двух отборочных матчей ЧМ-2022. Второго сентября в Батуми сборная Грузии примет Косово, а 5 сентября на выезде сыграет с Испанией.

"Для нас важно использовать любую паузу, чтобы национальная сборная провела как можно больше матчей, а главный тренер просмотрел как можно больше игроков. Перед игрой с Болгарией наша сборная проведет два отборочных матча ЧМ. Что касается товарищеской встречи, то в ней Вилли Саньоль даст шанс тем футболистам, которые не так часто играют в официальных матчах", – сказал вице-президент ФФГ Александр Иашвили.

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. После трех проведенных матчей в активе грузинской сборной одно очко и она занимает четвертое место в группе.

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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (74)

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