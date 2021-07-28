Лаша Бекаури - чемпион! Грузия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

В финале соревнований в весовой категории до 90 кг, Бекаури одолел Эдуарда Триппеля из Германии

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури стал олимпийским чемпионом.

© REUTERS / SERGIO PEREZ Лаша Бекаури в поединке на Олимпиаде против Эдуарда Триппеля из Германии

В финале соревнований в весовой категории до 90 кг, Бекаури одолел Эдуарда Триппеля из Германии.

Для Грузии это третья медаль на Играх в Токио и первая золотая. Ранее серебряными призерами Олимпиады стали дзюдоисты Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг).

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