"Уфа" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу откроется противостоянием между "Уфой" и "Динамо" Москва.

Свой стартовый матч нового сезона "Уфа" провела на выезде против ЦСКА и вполне ожидаемо проиграла в низовой встрече (0:1). При этом нельзя сказать, что гости действовали исключительно от обороны. Подопечные Стукалова даже могли забить, но "армейцев" выручил Акинфеев.

"Горожанам" вновь предстоит сыграть против московского клуба. Правда, на сей раз дома. Но если посмотреть на матч "Динамо" против "Ростова", то эта игра может получиться еще более сложной, чем с ЦСКА.

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Уфа"

"Динамовцы" очень грамотно сыграли в Ростове. Еще в первом тайме подопечные Сандро Шварца дважды подловили соперника на контратаках, а после перерыва грамотно сыграли по счету, удерживая добытое преимущество. За вторые 45 минут футболисты "Ростова" нанесли только один удар в створ ворот Шунина.

Конечно, "Уфа" будет играть дома, конечно хозяева постараются действовать первым номером, но думаю, класс "Динамо" сейчас значительно выше. В пользу "бело-голубых" говорит и статистика личных встреч. Соперники провели между собой 14 матчей, и еще ни разу "Уфа" не побеждала (восемь поражений и четыре ничьи).

Лично у меня сложилось впечатление, что в текущем сезоне "Динамо" сможет бороться за попадание в еврокубки. Предпосылки к этому были уже в прошлом чемпионате, но клубу не хватило всего трех очков. У Шварца отличный подбор игроков, который, как мне кажется, должен увозить из Уфы три очка.

Ставка: победа "Динамо" за 2,05.