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ФК Динамо Батуми

"Динамо" Батуми – "Сивасспор": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1119)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20210804/252503845/Dinamo-Batumi--Sivasspor-prognoz-na-match-Lishi-konferentsiy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч между футбольными клубами "Динамо" Батуми и "Сивасспор"

ТБИЛИСИ, 4 авг – Sputnik. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Динамо" Батуми и турецким "Сивасспором" состоится 5 августа в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени.

В первом раунде турнира "динамовцы" без проблем разобрались с "Тре Пенне" из Сан-Марино, победив по сумме двух матчей со счетом 7:0. А вот уже во втором раунде грузинский клуб стал автором настоящей сенсации.

В домашней игре "Динамо" очень долго держалось против опытного белорусского БАТЭ, но все же пропустило в самой концовке. На 83 минуте отличился Нехайчик. После минимальной выездной победы БАТЭ показалось, что в Борисово хозяева упрочат свое преимущество. Но Гия Гегучадзе сумел правильно настроить своих подопечных, и они разнесли БАТЭ в щепки, выиграв 4:1. Такого исхода никто из специалистов и аналитиков явно не ожидал.

Что касается "Сивасспора", то лично для меня – это темная лошадка. Турецкий клуб провел только два официальных матча, обыграв в первом раунде ЛК молдавский "Петрокуб" 2:0. Обе встречи завершились минимальными победами "храбрых".

Понятно, что чем выше стадия турнира, тем серьезнее соперники. В предстоящей игре букмекеры считают "Сивасспор" фаворитом. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,1 (против 3,4 у "Динамо"). Но я бы не стал списывать со счетов грузинский клуб. "Динамовцы" наглядным примером с БАТЭ доказали, что могут настраиваться в нужный момент. Думаю, второй домашний матч черноморский клуб, как минимум, не проиграет.

Ставка: "Динамо" Батуми не проиграет за 1,6

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1119)
Теги:
прогноз на футбольный матч

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