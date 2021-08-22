"Химки" – "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Рубин"

Завершать программу V тура российской премьер-лиги будет матч между подмосковными "Химками" и казанским "Рубином". Хозяева находятся на 12 месте, а гости вместе с "Зенитом" лидируют в чемпионате.

В летнее межсезонье "Химки" достаточно сильно изменились, и сейчас состав команды не выглядит сбалансированным. Из позитивных моментов можно отметить сохранение в клубе Дениса Глушакова.

"Химки" начали чемпионат с поражения от "Зенита" (1:3), после чего достаточно неожиданно обыграли на выезде "Краснодар" (1:0). Затем подопечные Игоря Черевченко поделили очки с "Ростовом" (1:1) и в последнем туре уступили "Сочи" (0:3). Семь пропущенных мячей в четырех играх - яркий показатель ненадежности обороны подмосковного клуба.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

Что касается "Рубина", то казанский клуб начал нынешний розыгрыш РПЛ с трех побед подряд – над "Спартаком" (1:0), "Арсеналом" (3:0) и "Ахматом" (2:1). Первые очки подопечные Леонида Слуцкого потеряли только в прошлые выходные, сыграв на своем поле вничью 1:1 с "Крыльями Советов". По словам наставника "Рубина", причиной ничейного результата стало плохое качество газона.

Сейчас "Рубин" играет на выезде и, учитывая ничью "Зенита" с "Уфой" (1:1) в отчетном туре, в случае успеха догонит питерский клуб по набранным очкам. Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, предлагая за их победу коэффициент 2,45 (против 2,9 у хозяев).

Правда, стоит отметить, что "Рубин" сыграет без ряда ключевых игроков: Деспотовича, Зуева, Самошникова и Шатова. Также под вопросом участие в матче главного креативщика команды – Хвичи Кварацхелия.

Даже несмотря на отсутствие ряда игроков, "Рубин" укомплектован более высококлассными футболистами. И все же в прошлом сезоне казанский клуб дважды уступил "Химкам" - 0:2 и 1:3. Думаю, что и на сей раз гостям придется сильно попотеть, чтобы зацепиться за очки. Предполагаю обмен голами в предстоящем противостоянии.

Ставка: обе команды забьют за 1,9.